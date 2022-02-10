طرق طبيعية ترفع هرمون الذكورة وتقوي حركة الدم في جسمك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت – نور جمال

عندما يواجه الرجال انخفاضا في هرمون التستوستيرون، أول ما يقومون بفعله هو الذهاب إلى الطبيب، ولكنهم يجهلون أن هناك أطعمة صحية لها تأثير فعال وإيجابي على التحكم بمستوياته.

وعلى هذا النحو نعرض لكم في هذا التقرير أفضل الأطعمة التي تزيد منه، وذلك وفقاً لما ورد في موقع "medicalnewstoday".

1-البصل:

يوفر البصل العديد من الفوائد الصحية، من دعم القلب إلى تنحيف الخصر، كما أنه مصدر جيد للعديد من العناصر الغذائية ومضادات الأكسدة، بالإضافة إلى ذلك، يزيد من انخفاض مستويات هرمون التستوستيرون.

2-السبانخ:

قد يتعجب البعض من وجود السبانخ، ولكنها غنية بحمض الفوليك، ويلعب ذلك دوراً بالغ الأهمية في الوظيفة الجنسية للذكور، وتم ربط معدلاته المنخفضة في الدم بضعف الانتصاب، وتعمل على تحفيز عملية تدفق الدم وتزيد من مستويات هرمون التستوستيرون.

3-الطماطم:

تعمل على زيادة الخصوبة عند الرجل بشكل كبير، حيث تحتوي على مضادات أكسدة قوية تسمى اللايكوبين، ويقلل هذا من تلف الخلايا ويبطئ إنتاج الخلايا السرطانية، إنه أحد مضادات الأكسدة، ما يعني أنه يحمي الخلايا من التلف.

4-التونة:

غنية بفيتامين د، الذي يعمل على زيادة العمر، وإنتاج هرمون التستوستيرون بكثرة، فهي تعتبر غذاءً صحيًا للقلب وغنية بالبروتين وقليل السعرات الحرارية، ويعتبر تناول الأسماك بكل أنواعها طريقة طبيعية لزيادة هرمون التستوستيرون.

5-البروكلي:

من الخضروات التي تحتوي على العديد من المركبات المعقدة التي تساعد في حماية الناس من السرطان، وتؤكد العديد من الدراسات أنها تزيد من الخصوبة بشكل كبير.

6-الزنجبيل:

استخدمت قديمًا أعشاب الزنجبيل للأغراض الطبية والطهي لعدة قرون، وتشير الأبحاث الحديثة إلى أن هذا الجذر يحسن الخصوبة لدى الرجال.

7-عصير الرمان:

يعتبر الرمان مصدرًا غنيًا لمضادات الأكسدة، التي تقي من الأمراض المزمنة المتعلقة بالإجهاد التأكسدي، مما يعمل على تحسين ورفع هرمون التستوستيرون.

8-المحار:

يحتوي على كمية أكبر من الزنك الضروري لصحة الحيوانات المنوية ووظيفة الإنجاب.

9-الأسماك الدهنية وزيت السمك:

توصي وزارة الزراعة الأمريكية الناس بتناول المأكولات البحرية مرتين أسبوعياً، وقد تكون الأسماك الدهنية مفيدة بشكل خاص لأنها غنية بأحماض أوميجا 3 الدهنية.

وتشير نتائج الدراسات أن زيت السمك يزيد من جودة السائل المنوي ومستويات هرمون التستوستيرون في الدم.

10-زيت الزيتون:

يعتبر زيت الزيتون عنصرًا أساسيًا، كما أنه غني بالدهون الأحادية غير المشبعة وفيتامين هـ، أحد مضادات الأكسدة.

كما قد يحسن استهلاكه أيضًا الصحة الإنجابية للرجال، وتشير الأبحاث أنه يزيد من مستويات هرمون التستوستيرون في الدم لدى الرجال البالغين.

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