احذر هذه الأطعمة.. يمكن أن تسبب السرطان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

تتضاعف الخلايا السرطانية بشكل لا يمكن السيطرة عليه، ومع ذلك، يمكن أن تُعزى هذه الطفرات إلى مواد مسرطنة، بما في ذلك بعض الأطعمة.

وأوضح مركز أبحاث السرطان في المملكة المتحدة: "إذا كان هناك شيء ما مسرطن، فهذا يعني أنه يمكن أن يسبب السرطان، لا توجد العديد من الأطعمة التي تسبب المرض الفتاك، ولكن هناك بعض الأطعمة التي تزيد من خطر الإصابة بسرطان الأمعاء.

وقالت المنظمة: "إن تناول اللحوم الحمراء والمعالجة يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بسرطان الأمعاء"، ووافقت هيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية على ذلك قائلة: "من المحتمل أن تكون هناك صلة بين اللحوم الحمراء واللحوم المصنعة وسرطان الأمعاء"، وفقا لصحيفة إكسبريس البريطانية.

تشمل اللحوم المصنعة: النقانق، والفطائر، بينما تشمل اللحوم الحمراء لحم البقر والضأن، والتي قد تساهم في الإصابة بسرطان الأمعاء.

وأوضحت المؤسسة ، أن 13 في المائة من حالات سرطان الأمعاء مرتبطة بتناول اللحوم المصنعة واللحوم الحمراء.

صرحت مؤسسة أبحاث السرطان في المملكة المتحدة: "قد يكون من المفيد استبدال اللحوم الحمراء بالدجاج أو الأسماك، أو استخدام الفاصوليا والبقول في وجبات الطعام بدلاً من اللحوم".

أحد الخيارات الغذائية "الوقائية" ضشد سرطان الأمعاء هو تناول الكثير من الأطعمة الغنية بالألياف.

تشمل المقايضات البسيطة لزيادة كمية الألياف ما يلي:

استبدلها بالأرز البني أو المعكرونة أو الخبز

استبدل وجبتك الخفيفة بالفشار منخفض السعرات الحرارية بدلًا من رقائق البطاطس

اختيار حبوب الإفطار الكاملة

تناول المزيد من الفاكهة والخضروات الغنية بالألياف، مثل البازلاء والتوت.

بصرف النظر عن الاعتبارات الغذائية، هناك عوامل خطر أخرى وعوامل وقائية ضد سرطان الأمعاء.

على سبيل المثال، تعتبر السمنة عامل خطر لورم قاتل يتطور في الأمعاء، وتُعزى 11 حالة من أصل 100 حالة من حالات سرطان الأمعاء إلى السمنة أو زيادة الوزن، وبالتالي، فمن المنطقي أن الحفاظ على وزن صحي هو عامل وقائي.

وهناك عاملان آخران من عوامل الخطر للإصابة بسرطان الأمعاء، وهما تدخين التبغ وشرب الكحوليات.

حوالي سبع من كل 100 حالة من حالات سرطان الأمعاء مرتبطة بالتدخين، لكن هذا الخطر يزداد مع عدد السجائر التي يتم تدخينها كل يوم.

بالنسبة لاستهلاك الكحول، ترتبط ست حالات من كل 100 حالة من حالات سرطان الأمعاء بخيار نمط الحياة هذا.

وأوضحت المؤسسة الخيرية: "وجود عامل خطر واحد أو أكثر لا يعني بالضرورة أنك ستصاب بسرطان الأمعاء".

وعندما يتعلق الأمر بعوامل الحماية، وبصرف النظر عن النظام الغذائي الغني بالألياف، فإن التمارين الرياضية هي المفتاح.

"هناك دليل قوي يظهر أن الأشخاص الأكثر نشاطًا بدنيًا لديهم مخاطر أقل للإصابة بسرطان الأمعاء"، صرح مركز أبحاث السرطان في المملكة المتحدة.

على الجميع بممارسة الرياضة لمدة 150 دقيقة على الأقل كل أسبوع.

بالإضافة إلى الحد من مخاطر الإصابة بالسرطان، تم ربط التمارين الرياضية بخفض ضغط الدم والكوليسترول.

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