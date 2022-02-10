لماذا يؤدي الطقس البارد إلى ارتفاع ضغط الدم؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-أسماء مرسي

يؤدي انخفاض درجة الحرارة في فصل الشتاء والشعور بالبرودة إلى تفاقم أعراض عديد من الحالات الصحية مثل: ضعف المناعة وآلام المفاصل والربو، لكن هناك مشكلة صحية أخرى يعاني منها كثيرين في الطقس البارد وهي ارتفاع ضغط الدم.

عندما تبدأ درجة الحرارة في الانخفاض، يرتفع مستوى ضغط الدم لأولئك الذين يعانون بالفعل من ارتفاع ضغط الدم.

في السطور التالية، نذكر لكم أسباب ارتفاع ضغط الدم في الطقس البارد، وكيف يمكن منع ذلك، وفقا لموقع "timesofindia".

يسبب الطقس البارد إلى تضييق الأوعية الدموية والشرايين، وذلك لأن هناك حاجة إلى مزيد من القوة لنقل الدم إلى أجزاء مختلفة من الجسم، ونتيجة لذلك، يرتفع ضغط الدم.

ويتأثر ضغط الدم أيضًا بسبب التغيرات المفاجئة في الطقس مثل البرودة الشديدة والرياح، ويعتبر الاختلاف المرتبط بالطقس في ضغط الدم أكثر شيوعًا لدى الأشخاص فوق 65 عامًا.

بالإضافة إلى ذلك، تساهم زيادة الوزن في الشتاء وقلة النشاط البدني أيضًا في ارتفاع ضغط الدم، لذا، إذا لاحظت أي تغيير في مستوى ضغط الدم، عليك الذهاب إلى الطبيب المختص على الفور.

فيما يلي بعض الطرق الأخرى للتحكم في ضغط الدم:

- تجنب الكحوليات والكافيين

تناول كثير من الكحول خلال الشتاء يمكن أن يجعل جسمك يفقد الحرارة بسرعة، وينخفض درجة حرارة الجسم الأساسية، ما يجعلك تشعر بالبرودة، ويساهم أيضا في تضيق الأوعية الدموية، وبالتالي ارتفاع ضغط الدم.

- ارتداء طبقات من الملابس

يفضل ارتداء طبقات من الملابس، كي تشعر بالدفء، لأن عندما ترتدي قطعة واحدة، يفقد الجسم الحرارة بسهولة، ما يجعلك تشعر بالبرودة ويزيد من مستوى ضغط الدم لديك.

- تناول الخضروات والفواكه الموسمية

يلعب نظامك الغذائي دورًا مهمًا في إدارة مستوى ضغط الدم لديك، لذا يوصي بتناول المزيد من الخضروات والفواكه، ومنتجات الألبان قليلة الدسم، وكميات معتدلة من اللحوم الخالية من الدهون، والأسماك، والحبوب الكاملة.

- التمارين بكمية معتدلة

ينصح بممارسة الرياضة بكميات معتدلة، لأن يؤدي وضع الكثير من الضغط على جسمك إلى إجهاد الجسم أكثر من اللازم ويمكن أن يزيد من مشاكلك دون سبب.