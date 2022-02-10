فاكهة الثعبان في الأسواق المصرية والكيلو منها بـ480 جنيها.. هل تعرفها؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت – نور جمال

قد يتعجب البعض من أسمها قدر تعجبه من وجودها بالأسواق المصرية، ولكنها سميت هكذا بسبب شكل جلدها، وانتشرت في الآونة الأخيرة، فما هي وأسعارها وفوائدها؟

ما هي؟

فاكهة الثعبان (Snake fruit) أو (Salak) هي فاكهة تنمو أشجارها في بعض الدول الاسيوية، وتغطي ثمارها قشور حمراء أو بنية تشبه إلى حد كبير جلد الأفعى، ومن هنا جاءت التسمية.

ولها طعم مزيج من العديد من نكهات الفاكهة مثل الأناناس والموز والكمثرى ورائحة مثل رائحة الورود والياسمين،

وهي مقرمشة مثل التفاحة وبداخله ثلاثة هياكل تشبه القرنفل تحتوي كل منها على بذرة غير صالحة للأكل.

وتزرع Salak في جزر جنوب آسيا في إندونيسيا وجاوة وسومطرة بماليزيا والآن ينمو في أستراليا وكوينزلاند ومناطق أخرى.

سعرها؟

ويصل سعر الكيلو من هذه الفاكهة نحو 480 جنيها، بحسب ما يعرضها عدد من المتاجر الكبرى في القاهرة، وارتفاع سعرها يرجع إلى مظهرها الغريب وكونها نادرة وتتميز بالعديد من الفوائد الصحة، فضلا عن مذاق طعمها اللذيذ والجميل، ورائحتها النفاذة.

فوائدها؟

- تقوي الرؤية

وبحسب ما أورد موقع "healthline"، فإن فاكهة الثعبان غنية بيتا كاروتين المضاد للأكسدة القوي في علاج عيوب العين مثل قصر النظر، يمكن أن يكون جزء منتظم من Salak في نظامك الغذائي بديلاً جيدًا لجميع العلاجات المتبعة للحفاظ على صحة العين، حيث تحتوي على بيتا كاروتين حوالي خمس مرات أكثر من البطيخ والمانجو.

-تقضي على الإسهال وعسر الهضم

كونها غنية بالألياف والفيتامينات تساعد في تهدئة آلام المعدة، وحركات الأمعاء غير المنتظمة، وانتفاخ البطن وغيرها من المشاكل المتعلقة بعسر الهضم أو الإسهال، حيث يحتوي على مركبات يمكنها علاج الإسهال بسرعة.

-تحافظ على صحة القلب

فاكهة الثعبان غنية بالبوتاسيوم الذي يجعل القلب صحيًا، وتحافظ على كمية عالية من مضادات الأكسدة والمعادن على عمل نظام القلب والأوعية الدموية بشكل صحيح وتساعد في تنظيم الماء في الجسم.

-تقوي الذاكرة

يُطلق على Salak لقب "فاكهة الذاكرة"، فهي بها كمية عالية من البوتاسيوم والبكتين التي تحسن الوظائف الإدراكية للجسم وتقوي الذاكرة.

-تساعد في إنقاص الوزن

نظرًا لاحتوائها على نسبة عالية من الألياف ومضادات الأكسدة، فإنها نظام غذائي مرغوب فيه لأنظمة إدارة الوزن، حيث تحتوي على الكالسيوم والكربوهيدرات التي توفر الطاقة اللازمة والقدرة على التحمل للجسم أثناء اتباع نظام غذائي.

-التحكم في مستوى السكر في الدم

تساعد في تجديد خلايا البنكرياس التي تتحكم في مرض السكري، كما أنه تحتوي على بتيروستيلبين وهو عامل لخفض نسبة الجلوكوز في الدم يساعد في السيطرة على مرض السكري.

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