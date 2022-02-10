سيدة ثلاثينية خسرت 30 كيلو في 6 أشهر.. ماذا فعلت؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

فقدان الوزن الزائد من بين الأمور الصعبة التي يسعى إليها أصحاب الوزن الزائد ومرضى السمنة.

وللحصول عليها الكثير من الطرق والوسائل، ولعل منها ما اعتمده سيدة ثلاثينية بريطانية، والتي خسرت 30 كليو من وزنها خلال 6 أشهر.

البداية عندما اكتسبت جيوتي ساتيش ثوروي وزنًا كبيرًا في عام 2018 بعد الإنجاب، وحاولت استعادة لياقتها وكافحت لتخصيص بعض الوقت لنفسها، لكنها فشلت.

حتى عام 2021، ظلت تعاني من زيادة الوزن وأدركت قيمة الحفاظ على لياقتها البدنية، وذلك لأن الجميع من حولها كانوا يحافظون لياقتهم ويظهرون في أبهي إطلالة، ما دفعها إلى فقدان الوزن.

ومع اتباع نظام غذائي سليم وممارسة الرياضة، خسرت 30 كيلو من وزنها في 6 أشهر، وفقا لموقع "timesofindia".

الاسم: جيوتي ساتيش ثوروي.

المهنة: ربة منزل.

العمر: 30 سنة.

الطول: ١٦٢ سم.

المدينة: أبردين، المملكة المتحدة.

أعلى وزن تم تسجيله: 90 كجم.

الوزن المفقود: 30 كجم.

المدة التي استغرقتها لإنقاص الوزن: 6 أشهر.

- نقطة التحول:

تقول جيوتي: "اكتسبت وزني بعد الإنجاب في 2018 وأصبحت بدينة حتى عام 2021، لكن أدركت أن الآخرين يتمتعون بلياقة بدنية وصحة جيدة ويقومون بكثير من الأنشطة الخارجية، مثل التنزه وركوب الدراجات، والتزلج على الجليد، وصعود الجبال، لكن بسبب وزني، لم أستطع القيام بأي من هذه الأنشطة التي كانت نقطة تحول بالنسبة لي، للحصول على لياقتي وفقدان الوزن".

- النظام الغذائي المتبع:

الإفطار: كوب من البروتين مخفوق مع القليل من اللوز والكاجو.

الغذاء: 2 خبز، مع كوب من الخضروات، وكثير من السلطة الخضراء واللبن.

العشاء: سلطة + فول الصويا أو بروتين مخفوق مع سلطة.

وجبة ما قبل التمرين: كوب واحد من الماء الساخن مع الليمون والزنجبيل.

وجبة ما بعد التمرين: كوب بروتين.

- اتباع تمرين رياضي

كل صباح ومساء، بدأت في المشي لمسافة 7 كم لمدة ساعة، وتمثل 700 سعرة حرارية، وبعد المشي حرصت على القيام بتمارين عامة لمدة 30 دقيقة، مثل تمرينات الجلوس والجرش والبلانك والضغط.

- أسرار اللياقة التي كشفت عنها:

توضح: "أدركت أن التوازن هو مفتاح خسارة الوزن، كنت منتظمة للغاية في المشي، مشيت أكثر من 10 كيلومترات في اليوم، ما ساعدني على الحصول على النتائج المرجوة بشكل أسرع، مع التوازن مع التمارين التي قمت بها ساعدتني على استعادة لياقتي أيضا".

- كيف بقيت متحمسة؟

أقوم بكثير من الأنشطة الخارجية مع أصدقائي والتي تشمل المشي لمسافات طويلة وركوب الدراجات والسباحة وما إلى ذلك.

- كيف تتأكد من أنك لا تفقد التركيز؟

تابعت السيدة: "بالفعل لا تلاحظين أي تغيير في الشهر الأول، لكن لا فقدان للأمل، استمر في اتباع الجدول وسيؤدي ذلك بالتأكيد إلى الحصول على جسم لائق ورائع".

- ما أصعب مرحلة مررت بها بسبب زيادة الوزن؟

في الشهر الأول، لم يكن هناك أي تغيير تقريبًا وفكرت في الاستسلام، لكن عائلتي حفزتني ودعمت جهودي.

ما الشكل الذي تتمني أن تصبحي به بعد 10 سنوات من الآن؟

آمل أن أكون رشيقة، ولهذا السبب لن أتوقف عن ممارسة الرياضة بانتظام.

- ما التغييرات التي قمت بها في نمط حياتك؟

عادات الأكل والتمارين اليومية هما التغييرات الرئيسية التي طرأت على نمط حياتي.

- الدروس المستفادة من إنقاص الوزن:

ليس من الصعب للغاية إنقاص الوزن، أنت تبني أفضل الذكريات خلال هذه الرحلة، يمكنك أن تكوني أكثر نشاطاً وأن تقومي بكثير من الأنشطة وأن يكون لديك الطاقة للعب مع طفلك.

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