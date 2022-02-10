سروال بوسادة هوائية لقائدي الدراجات النارية

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-

أعلنت شركة "موسايكل" “Mocycle” عن تطوير سروال مزود بنظام وسادة هوائية لقائدي الدراجات النارية.

وأوضحت الشركة السويدية أن السروال الجديد يتكون من نسيج عالي المتانة مع نظام وسادة هوائية يغطي منطقة الورك ومعظم منطقة الفخذ.

ويتم تحرير هذه الوسادة الهوائية عبر ما يعرف "بحبل السحب"، والذي يتم توصيله بالدراجة.

وتتحرر الوسادة الهوائية عن طريق قيام خرطوشة CO2 بنفخ خرطوم الهواء المنتشر في جسم السروال، وذلك في غضون أجزاء من الثانية. وإذا لم يتضرر السروال جرّاء الحادث، فيمكن إعادة تجديد نظام الوسادة الهوائية باستخدام خرطوشة CO2 جديدة.

ولم تكشف الشركة السويدية حتى الآن عن موعد طرح أو سعر السروال الجديد.