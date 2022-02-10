لا تشرب بعد الأكل.. 6 عادات خاطئة تضر بالجهاز الهضمي دون أن تدري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - نور جمال

يعاني كثير من الأشخاص من مشاكل الجهاز الهضمي، وهناك بعض العادات الخاطئة التي يرتكبها البعض دون إدراك أنها تضر بصحة الجهاز الهضمي، نستعرضها لكم وفقا لما أوضح موقع "ًtimesofindia".

- عدم مضغ الطعام

لا يتعلق الأمر فقط بوقت تناول الطعام أو نوعه، ولكن كيفية تناوله أمر ضروري، لأن المضغ غير السليم يؤدي إلى ضرر الأمعاء.

يميل الناس لمضغ الطعام نحو 5 أو 6 مرات، ولكن يجب مضغه 30 مرة على الأقل، حتى لا يفقد جسمك طاقته في هضم الطعام.

- الإجهاد

التوتر والقلق هما السببان الأساسيان لسوء أداء الجهاز الهضمي، وذلك لأن العقل مرتبط ارتباطًا مباشرًا بوظائف الجهاز الهضمي.

حاول التحكم في مستويات التوتر وممارسة تمارين التنفس وجعلها في الروتين اليومي، ولا تدع التوتر يفسد صحتك.

- مواعيد الطعام غير المنتظمة

يجب أن يتبع الجسم ترتيبا زمنيا، لتناول الطعام، فمن أسوأ العادات تناول وجبة الإفطار في وقت متأخر والعشاء في الليل.

يجب تجنب هذه العادات لمنع عسر الهضم، لذلك حدّد وقتا للثلاث وجبات في اليوم، ولا تُفوّت وجبة الإفطار.

- عدم التخلي عن العادات السيئة

التدخين وتناول الطعام في وقت متأخر من الليل يضران بالصحة العامة والجهاز الهضمي خاصة.

ووفقًا لبعض الدراسات، فإن التدخين يُضاعف من خطر الإصابة بالارتجاع الحمضي، فتعد قرحة المعدة وسرطان الجهاز الهضمي من المشكلات الشائعة التي تظهر لدى المدخنين.

ويمكن أن يؤدي تناول الطعام في وقت متأخر من الليل والنوم أيضًا إلى زيادة حرقة المعدة وعسر الهضم.

- التركيبات الغذائية الخاطئة

خلط المكونات الغذائية مثل الحليب مع الفواكه، ومنتجات الألبان مع الأطعمة المالحة يبطئ من عملية الهضم، وقد ينتج سمومًا في الجسم.

وإذا كنت تعاني من مشاكل في الهضم تجنب تناول منتجات الألبان والمكسرات والأطعمة السريعة والدقيق المكرر، لأن هذه الأطعمة يصعب هضمها.

وللحفاظ على صحة الجهاز الهضمي يجب تناول الفواكه الطازجة والخضروات النيئة، لأنها توفر للجسم الكميات المطلوبة من الألياف لتعزيز عملية الهضم.

- الاستحمام بعد الوجبات

إذا اعتدت أن تأكل ثم تستحم، فأنت تفسد الجهاز الهضمي، فعندما تأكل شيئًا تزداد درجة حرارة جسمك حتى تهضم الطعام، فإذا استحممت ستقلل حرارة الجسم ومن ثمّ يبقى الهضم صعبًا.

وبالمثل شرب الماء بعد الوجبات من العادات السيئة، لأن الماء يقلل من سخونة الجهاز الهضمي، وبالتالي لا يتم هضم الأكل بشكل صحيح، وبدلًا من توفير العناصر الغذائية والقوة لجسمك فهي تنتج السموم.

لذلك تأكد من الاستحمام قبل الوجبات وشرب المياه بعدها بـ20 أو 30 دقيقة على الأقل للحفاظ على صحة الجهاز الهضمي.

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