أمشير بدأ وكل يوم بحال.. كيف تحمي نفسك من خداع الطقس؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

كشف الدكتور محمود شاهين، مدير عام مركز التنبؤات الجوية بالأرصاد الجوية، إن هناك حالة من التقلبات الجوية ونشاط الرياح وانخفاض في درجات الحرارة مقارنة بالأمس وأول أمس، مشيرًا إلى أن درجات الحرارة ارتفعت خلال اليومين الماضيين ووصلت إلى 22 درجة مئوية.

وأشار "شاهين" في مداخلة هاتفية لبرنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة "صدى البلد" أمس، أنه مع غياب أشعة الشمس في بعض الفترات، فإن هناك انخفاضات طفيفة في درجات الحرارة جانب نشاط الرياح الذي زاد من إحساسنا بانخفاض درجات الحرارة.

وتابع، أن شهر أمشير بدأ وتقلباته المعتادة بدأت التي نراها كل عام ما بين انخفاض درجات الحرارة في بعض الأيام ووجود الأتربة، واعتدال الطقس في بعض الأوقات، موضحًا أن بعض المحافظات شهدت أمطارًا اليوم، ومستمرة غدًا سيكون هناك أمطار خفيفة إلى متوسطة وقد تمتد لمناطق من القاهرة الكبرى وستكون غير مؤثرة.

وفي إطار ذلك، نستعرض لكم بعض النصائح والطرق التي يجب اتباعها للحماية من "خداع" أو تقلبات الطقس، وفقا لما أورد في موقع "healthy".

- البقاء رطبًا:

الماء هو أهم عامل لأجسامنا لجعلها أكثر صحة، كما انه يساهم في ترطيب الجسم، وتنظيم درجة حرارة، ومنع الالتهابات ، ويوصل المغذيات إلى الخلايا ، ويحافظ على تليين المفاصل، وعلى عمل أعضاء الجسم بشكل صحيح، إضافة إلى طرد السموم من الجسم، لذلك ، فهو يساعدك على محاربة الأمراض التي تحدث لك بسبب تغيرات الطقس.

- ارتداء الملابس وفقًا لتغير الطقس:

في بعض الأحيان يتغير الطقس فجأة، ومن الصعب جدًا على الشخص توقع ذلك بسرعة، لذا ، يجب أن تحتفظ بجاكيت وإسكارف معك دائما لحماية جسمك.

- تناول أطعمة مغذية:

جسمنا مثل الآلة. سيعطي نتائج مثمرة عندما يستخدم وقودًا عالي الجودة في شكل نظام غذائي. في هذا الموضوع ،

من الضروري أن تأكل نظامًا غذائيًا يحتوي على مضادات الأكسدة مثل: بيتا كاروتين وفيتامين هـ وفيتامين سي، وذلك لتقوية جهاز المناعة لديك لمحاربة العدوي والأمراض المرتبطة بهذا الطقس.

- الانتباه لتوقعات الطقس:

يوصي بضرورة التعرف دائما على توقعات الطقس قبل الخروج من المنزل، وذلك للاستعداد بشكل صحيح لأي تحديات أو تغييرات للطقس.

- أخذ قسط كافي من الراحة:

يجب عليك أخذ قسطا من الراحة، وذلك لأن عندما لا ننام بشكل صحيح، يبدأ جهاز المناعة في التلف، وبالتالي تصبح أكثر عرضة للمرض.

- تناول السوائل الدافئة:

تعتبر من الطرق الجيدة التي تساهم في الشعور بالدفء، لكن عليك تجنب المشروبات التي تحتوي على الكافيين والكحولية، لأنها تؤدي إلى تمدد الأوعية الدموية ما يساعد جسمك على فقدان الحرارة.

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