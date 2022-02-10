التهاب الجيوب الأنفية لدى الأطفال.. إليك الأسباب والأعراض

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-

قالت الرابطة الألمانية لأطباء الأنف والأذن والحنجرة إن التهاب الجيوب الأنفية لدى الأطفال عادة ما يحدث بسبب الإصابة بنزلة برد؛ حيث يتسبب الزكام في انسداد فتحات الجيوب الأنفية بفعل المخاط، مما يؤدي إلى حدوث خلل في عملية تصريف إفرازات الأنف وتهوية الجيوب الأنفية.

وأوضحت الرابطة أن أعراض الإصابة بالتهاب الجيوب الأنفية لدى الطفل تتمثل في انسداد الأنف والحمى والصداع وألم الوجه وضعف حاسة الشم والتذوق، مما يؤدي غالبا إلى فقدان الشهية، بالإضافة إلى التعب والشعور العام بالمرض.

وعلى أية حال ينبغي استشارة الطبيب فور ملاحظة هذه الأعراض، لا سيما في حالة ارتفاع درحة حرارة جسم الطفل عن 39 درجة مئوية وملاحظة أثر مخاطي على جدار البلعوم.

ويتم علاج التهاب الجيوب الأنفية لدى الأطفال بواسطة الأدوية، التي تعمل على إذابة المخاط، مع مراعاة الإكثار من شرب السوائل ورفع الرأس عند النوم؛ حيث يساعد ذلك على تصريف الإفرازات المخاطية على نحو أسهل.

ومع الأطفال الأكبر سنا يمكن أيضا اللجوء إلى حمام البخار المحتوي على البابونج؛ حيث إنه يعمل على ترطيب الأغشية المخاطية وتنشيط سريان الدم بها، ومن ثم إذابة المخاط وتصريفه.