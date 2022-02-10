هكذا تتخلصين من البثور تحت البشرة

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-

أوردت مجلة "فرويندين" الألمانية أن البثور تحت البشرة هي بثور تنشأ في الطبقات العميقة من البشرة بسبب انسداد المسام الناجم عن فرط الإفرازات الدهنية.

وأوضحت المجلة المعنية بصحة وجمال المرأة أنه يمكن التخلص من البثور تحت البشرة من خلال عدة تدابير، على رأسها التنظيف السليم؛ حيث ينبغي تنظيف بشرة الوجه بواسطة جل تنظيف لطيف أو صابونة ذات أُس هيدروجيني متعادل.

وفي الخطوة التالية ينبغي إجراء حمام بخار يحتوي على البابونج؛ حيث يعمل هذا البخار على فتح مسام البشرة المسدودة، بينما يتمتع البابونج بتأثير مثبط للالتهابات.

ومن خلال فتح المسام يمكن للمواد الفعالة الموجودة في المستحضرات المضادة للبثور التوغل إلى الطبقات العميقة للبشرة. ومن أمثلة المواد الفعالة، التي تمتاز بفعاليتها في محاربة البثور، مادة "بيروكسيد البنزويل"، التي تتمتع بتأثير مضاد للبكتيريا.

كما تتمتع العلاجات الطبيعية البديلة بتأثير فعال مثل زيت شجرة الشاي، الذي يعمل على محاربة البكتيريا.

وبالمثل تعد الألو فيرا سلاحا فعالا لمحاربة البثور بفضل تأثيرها المطهر والمثبط للالتهابات.

وبالإضافة إلى ذلك، يعد مصباح الضوء الأحمر وسيلة فعالة للتخلص من البثور تحت البشرة؛ حيث تعمل السخونة الناشئة عن الضوء الأحمر على تحفيز سريان الدم في طبقات البشرة العميقة، ومن ثم تصريف الإفرازات الدهنية المتسببة في انسداد المسام ونشوء البثور.

وبشكل عام حذرت "فرويندين" من فقع البثور منعا لانتشارها في مواضع أخرى بالبشرة.