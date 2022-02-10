ما كمية السكر المضاف المناسبة للأطفال؟

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-

قال الدكتور أولريش فيجيلر إنه يمكن للوالدين مساعدة الطفل على تطوير عادات غذائية صحية، لا سيما فيما يتعلق بتناول السكريات، منذ الصغر من خلال التحكم في كمية السكر المضاف إلى الطعام، وذلك لتجنب العواقب الوخيمة، التي قد تترتب على الإفراط في تناول السكر مثل تسوس الأسنان والبدانة وداء السكري وارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب والأوعية الدموية والسرطان.

وأوضح طبيب الأطفال الألماني أنه يتعين التخلي التام عن السكر المضاف مع الأطفال، الذين يقل عمرهم عن عامين؛ حيث ينبغي تقديم شريحة تفاح بدلا من البسكويت المغطى بالشوكولاتة للطفل.

وأضاف فيجيلر أن الكمية اليومية القصوى من السكر المضاف للطعام تبلغ أربعة ملاعق صغيرة (16 جراما) بالنسبة للأطفال، الذين يبلغ عمرهم عامين أو ثلاثة أعوام، وخمسة ملاعق صغيرة (20 جراما) بالنسبة للأطفال، الذين يتراوح عمرهم بين أربعة وستة أعوام.