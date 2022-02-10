الامارات | أمريكي يعثر على أخ له في "نشرة الأحوال الجوية"

شكرا لقرائتكم خبر عن أمريكي يعثر على أخ له في "نشرة الأحوال الجوية" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - لم يتوقع راندي وايتس أن يعثر على أخ له بينما كان يتابع فقرة الأحوال الجوية ذات مساء على شاشة التلفاز. لكنه تعرف عليه بالفعل بعد أن لفتت انتباهه ضمن تقرير حول تساقط الثلوج المقابلة التي أجريت مع شخص يدعى إدي وايتس.

ومن باب الفضول طلب من ابنته أن تجري له بحثاً حول الشخص المذكور وكانت المفاجأة بحسب موقع «ميرور» البريطاني حين أشارت الابنة كامبريا التي تعيش مع والدها في كاليفورنيا أنها لاحظت بدايةً ملامح الشبه الكبير بين إدي وايتس مع أبيها راندي وايتس سيما لجهة العينين. وقامت برحلة بحث معمقة أدت إلى أول اتصال هاتفي بين الرجلين وصفه راندي وايتس بأنه «لا يصدق».

وقال معلقاً: «شعرت فوراً بقشعريرة تسري في جسدي من رأسي لأخمص قدمي. وخطر لي بدايةً أن ما يجري لا يصدق. وقد لمحت فيه ملامح والدي منذ أن رأيته للمرة الأولى وأدركت أنه أخي».

والأخوان اللذان تفصل بينهما مسافة 30 ميلاً التقيا للمرة الأولى في فبراير الحالي. ووصف راندي عناقهما للمرة الأولى أمام عدسات الكاميرا بأنه أمر لا يصدق.

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