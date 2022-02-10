الامارات | جريمة مروعة في "النيل الأبيض": اعتدى على طفلة الـ4 سنوات وقتلها في عرس

شكرا لقرائتكم خبر عن جريمة مروعة في "النيل الأبيض": اعتدى على طفلة الـ4 سنوات وقتلها في عرس والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - جريمة مروعة هزت حي "ود شمام" بمدينة كوستي بولاية النيل الأبيض، وذلك بعد يوم فرح صاخب حيث اجتمعت القرية بمناسبة زواج بالحي، ووسط ضجيج ورقص على الأنعام السودانية، تبعت الطفلة شهد أحمد المهدي ذات الـ4 سنوات خالاتها إلى الحفل ومع تدافع الناس غفل عنها الجميع.

والد الطفلة خارج السودان من أجل العمل ووالدتها ذهبت للمدينة التي تبعد كيلومترات عن الحي ولم تعد إلا عند المساء، عقب وصولها افتقدتها ولم تعثر عليها، فيما الطفلة كانت برفقة "خالاتها"، وبعد مجهود مضنٍ عُثر على جثتها بأحد طرق الحي فتحول الفرح إلى مأتم وخيم الحزن على كل الحاضرين.

الطفلة وجدت على مقربة من المنزل، وحسب "العربية.نت" التي نقلت عن شهود عيان فإنه وفور العثور عليها وهي ميتة حضرت الشرطة وأجرت التحريات الأولية وأخذت الجثة للمشرحة، وبعد التقرير الطبي تبين اغتصابها بوحشية ومن ثم أقدم الجاني على قتلها بعد كسر رقبتها.

وبعد نحو ساعتين من الحادثة، أوقفت الشرطة المتهم الرئيسي في الجريمة وشخصا آخر قام بمعاونته في حمل الجثة بعد اغتصابها وقتلها.

وقال مصدر أمني إن المتهم اعترف بارتكابه للجريمة فور بدء التحقيق معه وأنه كان تحت تأثير الكحول، ودل على معاونه في الجريمة وتم القبض عليه.



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