برنينا إكسبريس.. رحلة بقطار الأحلام السويسري

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ–

تشتهر سويسرا بجمال المناظر الطبيعية بها، والتي تضم المروج الخضراء والقمم الجبلية الشاهقة المغطاة بالثلوج والبحيرات الرائعة. ويتيح القطار السريع "برنينا إكسبريس" للسياح فرصة الاستمتاع بمشاهدة المناظر الطبيعية الخلابة في سويسرا وإيطاليا، وتمتد معظم رحلته عبر جبال الألب السويسرية ومواقع التراث العالمي.

وتبدأ رحلة قطار "برنينا إكسبريس" في بلدة بونتريسينا السويسرية. وتقع هذه البلدة الصغيرة في كانتون "إنجادين" على ارتفاع 1774 مترا فوق مستوى سطح البحر، وعادة ما تنتشر الغيوم فوق القمم الجبلية المحيطة بالمنطقة وتظهر الشمس من حين إلى آخر وسط الغيوم، ولكن أحوال الطقس تتحسن كلما صعد القطار التابع لشركة سكك حديد "رايتان".

ويعتبر مسار القطار السريع "برنينا إكسبريس" من أكثر خطوط السكك الحديدية بدون تروس انحدارا في العالم، وتقع أعلى نقطة في المسار عند محطة القطار "أوسبيزيو برنينا" على ارتفاع 2253 مترا فوق مستوى سطح البحر، ومن هذه النقطة ينحدر المسار بنسبة 7% في اتجاه إيطاليا ويمر على منطقة "بوشيافو" ليصل إلى "تيرانو"، وخلال رحلة القطار يتمتع السياح بمشاهدة مناظر الأنهار الجليدية وينعمون بمشاهدة أشجار النخيل، التي تصطف على البحيرات المنتشرة في مدن البحر المتوسط مثل "لوجانو" و"لوكارنو" و"أسكونا".

أجمل موقع

ويظهر أجمل موقع في مسار القطار بعد فترة وجيزة من بدء الرحلة على ارتفاع 2091 مترا فوق مستوى سطح البحر، ألا وهي منطقة "ألب جروم"، ويتوقف القطار هنا لبضع دقائق لكي يمنح الركاب فرصة للنزول والاستمتاع بالمشهد البانورامي بدون النوافذ الزجاجية ومكيف الهواء، ويظهر جبل "بيز بالو" أمام السياح مباشرة.

وبعد ذلك يواصل القطار "برنينا إكسبريس" مساره إلى أسفل ليصل إلى محطة "بوشيافو" على ارتفاع 1014 مترا فوق مستوى سطح البحر، ثم يصعد لمسافة 429 مترا ليصل إلى المحطة النهائية في "تيرانو"، وقد قام مهندسو السكك الحديدية السويسرية بإنشاء بنية هيكلية فريدة من نوعها في المسافة الفاصلة بين المحطتين الأخيرتين، وهو ما يعرف باسم الجسر الدائري في "بروسيو"؛ حيث يستدير مسار السكة الحديد حول محوره في مساحة صغيرة جدا لكي ينزل من ارتفاع كبير جدا.

جولات سياحية

ومن "تيرانو" الواقعة في مقاطعة لومباردي الإيطالية تنطلق حافلات "برنينا إكسبريس باص" إلى كانتون "تيسينو" الواقع في أقصى جنوب سويسرا، وتسير الحافلات السياحية عبر منطقة "فيلتلين" في اتجاه بحيرة "كومو" حتى تصل إلى "لوجانو"، ويتوافر هنا أمام السياح الكثير من الإمكانيات للانطلاق في جولات سياحية؛ حيث يسهل التجول على الجبال المحيطة بالمنطقة مثل "مونتي بري" و"مونتي سان سالفاتور"، مع الاستمتاع بإطلالة رائعة على بحيرة لوجانو، والمدينة لوجانو التي كانت تابعة لإيطاليا لفترة طويلة.

علاوة على أن يمكن للسياح، الذين يفضلون التعرف على المدن، استكشاف الكنائس التاريخية والتعرف على أيقونات الإبداعات الفنية في متحف لوجانو للفن الحديث أو الانطلاق في جولات التسوق أو الاستمتاع بالحياة الرائعة على ضفاف البحيرة.

وفي طريق العودة ينطلق القطار السريع من ""تيسينو" عبر المنطقة الجبلية "أوشفايتز" حتى يصل إلى "لوتزين"، ويمر القطار من نفق جوتهارد، والذي تم افتتاحه في عام 2016، ويقطع القطار المسافة الممتدة من "بيلينزونا" إلى "آرث جولدوا" بطول 57 كلم في غضون 20 دقيقة.

وهناك طريق بديل أمام السياح يتمثل في القطار السريع "جوتهارد بانوراما إكسبريس"، والذي ينطلق من "لوجانو" إلى "فلولين" على الشاطئ الجنوبي لبحيرة "لوسيرن"، ويمر القارب الكهربائي بجوار القطار السريع في مشهد بديع، ولا تقتصر خدمات هيئة النقل السويسرية على السكك الحديدية فقط، ولكنها تضم أيضا العديد من الحافلات والقوارب.