العلاج بالتسلق.. فوائد للجسد والنفس

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-

يتمتع العلاج بالتسلق بفوائد جمّة للجسد والنفس على حد سواء؛ حيث إنه يسهم في علاج الانزلاق الغضروفي والتصلب المتعدد من ناحية ويساعد في مواجهة الاكتئاب والقلق من ناحية أخرى.

علاج طبيعي

وأوضحت أخصائية العلاج الطبيعي الألمانية كيرستين روده – فوجت أن العلاج بالتسلق يعد جزءا من العلاج الطبيعي والعلاج الوظيفي؛ حيث إنه يعمل على تقوية العضلات وزيادة قوة التحمل، كما أنه يساعد على تحسين التناسق العضلي العصبي وتنمية المهارات الحركية الدقيقة في اليدين والقدمين.

وأضافت روده – فوجت أن العلاج بالتسلق يدخل في علاج الانزلاق الغضروفي والتصلب المتعدد والسكتات الدماغية ومشاكل وضعيات القوام لدى الأطفال، فضلا عن تحسين حركية الكتف والركبة بعد الإصابات.

أمراض نفسية

ومن جانبه أشار أخصائي الطب النفسي والعلاج النفسي الألماني توماس لوكوفسكي إلى أن العلاج بالتسلق يعد جزءا من العلاج النفسي؛ حيث إنه يستخدم في علاج العديد من الأمراض النفسية مثل الاكتئاب واضطرابات الخوف والقلق ونوبات الذعر.

كما يساعد العلاج بالتسلق في استعادة الثقة المفقودة بالنفس وبالآخرين، لا سيما لدى الأشخاص، الذين وقعوا ضحايا للعنف والاغتصاب.

نوعان

وبدوره أشار أخصائي العلاج الطبيعي الألماني ماريو مويزر إلى أن العلاج بالتسلق ينقسم إلى نوعين، هما: تسلق جدار صناعي يحتوي على صخور بدون حبل أو حزام فيما يعرف باسم “Boulder” على ارتفاع القفز؛ حيث لا يزال بإمكان المتسلق القفز دون التعرض للإصابة؛ حيث تعمل الحصائر الموجودة على الأرض على تخفيف الصدمة.

أما النوع الثاني فيعرف باسم “Toprope”، وهنا يتم تأمين المتسلق بواسطة حبل يمسكه شخص آخر يقف على الأرض.