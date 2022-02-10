توقعات الأبراج وحظك اليوم: مفاجأة لهؤلاء.. ونزاعات لهذه الأبراج

محمد اسماعيل - القاهرة - نقدم لكم توقعات الأبراج وحظك اليوم، مستندا إلي مسار الشمس وحركة النجوم والكواكب، وفقا لموقع"horoscope ".

برج الحمل

عاطفياً: تتلقى مفاجأة من شريك حياتك على عكس توقعاتك، لكن فكر جيدا قبل إصدار الأحكام.

مهنياً: احذر من النزاعات السطحية في مجال عملك، للتغلب على الصعوبات.

مالياً: تشعر بقلة في الاموال، لذا عليك إيجاد دخل جديد لتحسين وضعك.

برج الثور

عاطفياً : الحظ حليفك هذه الفترة، تشعر بالحب والرومانسية مع شريك حياتك، احذر من الحسد.

مهنيًا: تشعر بالإحباط نتيجة حدوث بعض الخلافات مع زملائك في العمل.

مالياً: ستفكر في القيام بمشروع جديد لتحسين أوضاعك المادية.

برج الجوزاء

عاطفياً: تبدأ قصة حب جديدة هذا الأسبوع، وتشعر بالسعادة والأمان.

مهنيًا: تتقدم سريعاً في وظيفتك، مما يخلق لك فرصة في الحصول على ترقية، وبالتالي يتحسن وضعك المالي.

مالياً: الحظ حليفك على الصعيد المادي، لذلك عليك الحذر من التبذير وإنفاق أموالك فيما لا يفيد.

برج السرطان

عاطفياً: تشعر ببعض الضغوطات التي تتسبب في توتر علاقتك مع شريك حياتك، لذلك يجب عليك التحلي بالهدوء.

مهنياً: تشعر بالإرهاق الشديد عليك أخذ قسطا من الراحة لتستعيد طاقتك مرة أخرى.

مالياً: لا تقلق بشأن أوضاعك المالية، ستتحسن الأحوال قريبا، وتشعر بالراحة.

برج الأسد

عاطفياً: لا تحاول إرضاء شخص تحبه، كن صادقا مع نفسك واختار مايسعدك فقط.

مهنيًا: ستحصل على مكافأت مالية كبيرة نتيجة جهدك الفترة الماضية.

مالياً: عليك الحذر من الإنفاق بكثرة حتى لا تخسر أموالك.

برج العذراء

عاطفياً: تشعر بتطور إيجابي بعلاقتك العاطفية تجاه شريك حياتك.

مهنيًا: لا تقلق ستتحسن الأمور المهنية وتنحل مشاكلك مع زملائك.

مالياً: تشعر بالضيق مالي، لكن ستنحل جميع المشاكل.

برج الميزان

عاطفياً: تشعر بالإرتياح والسعادة على الصعيد العاطفي، وقد يحدث زواجا للعازب أو رومانسية للمتزوجين.

مهنيًا: هذه الفترة جيدة لتنفيذ أفكارك والابحاث والتواصل مع زملائك في العمل.

ماديًا: تفكر في إجراء بعض التغييرات على ديكور منزلك، ولكن وضعك المالي لا يسمح بذلك.

برج العقرب

عاطفياً: تشعر بالتوتر والإنزعاج تجاه شريك حياتك.

مهنياً: تواجهك مشاكل مهنية، حاول التحلي بالصبر والحكمة.

مالياً: لا داعي للقلق بشأن أوضاعك المادية، ستتحسن الأحوال وتستطيع سداد الديون والأقساط لديك.

برج القوس

عاطفياً: الحظ حليفك هذه الفترة في كل أمور حياتك، وسوف تتحسن مشاكلك على الصعيد العاطفي أيضا.

مهنياً: عليك التفكير جيدا ولا تتسرع في اتخاذ القرارات التي تخص عملك.

مالياً: تفكر في السفر إلى دول أخرى لتحسين وضعك المادي، فلا داعي للتفكير في هذه الخطوة لأنها مؤدية للفشل.

برج الجدى

عاطفياً: تتحسن حالتك النفسية بشكل كبير وسينعكس ذلك على علاقتك مع شريك حياتك.

مهنيًا: تمتلك القدرة على تحقيق أهدافك، لذلك عليك التخلص من القلق الزائد المسيطر عليك.

مالياً: الحظ حليفك، لذلك تقرر الذهاب للتسوق لشراء احتياجاتك ومستلزماتك.

برج الدلو

عاطفياً: تشعر بالضغط النفسي والإرهاق، لذلك حاول البعد عن شريك حياتك لفترة للخروج من حالة الملل المسيطرة عليك.

مهنيًا: يوم رائع على الصعيد المهني، لاكتشاف وجهات نظر مختلفة مع زملائك في العمل.

مالياً: تفكر في قضاء بعض الوقت مع أصدقائك، ولكن قلة الأموال لديك تمنعك من القيام بذلك.

برج الحوت

عاطفياً: احرص على تحديد أهدافك مع شريك حياتك، لإنجاز ما تريده بسهولة.

مهنيًا: لديك طاقة رائعة حاول استغلالها في تنفيذ المشروع الخاص بك.

مالياً: تشعر بالاستقلال المالي، لذلك إذا طلب منك أحد أصدقائك المساعدة، عليك مساعدته.

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