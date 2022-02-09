"هتخس قبل الصيف".. 5 مشروبات تساعدك على فقدان وزنك الزائد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - نور جمال

يأتي فصل الشتاء، وتبدأ الناس في زيادة الوزن، وذلك بسبب الكثير من التغييرات التي تحدث، ولكن معظمنا لا يحب ذلك، ويريد أن يفقد الوزن قبل فصل الصيف.

وفي التقرير نعرض لكم المشروبات التي تساعدك على ذلك، بجانب النظام الغذائي الذي ستتبعه، وذلك نقلاً عن موقع "healtline".

- الشاي الأخضر

يحظى الشاي الأخضر بشعبية كبيرة بين راغبي إنقاص الوزن، وتشير الدراسات إلى أن هذا المشروب يسرع عملية حرق الدهون ويزيد أيضًا من أدائك عند ممارسة الرياضة، وذلك لاحتوائه على مضادات الأكسدة القوية.

- ماء الديتوكس

أفضل مشروب لتناوله في الصباح هو الماء المنقوع، وهناك الكثير من المشروبات التي يمكنك تجربتها في حالة الماء المنقوع.

ويمكنك إضافة الليمون والنعناع أو القرفة والتفاح، حيث توفر هذه المنتجات الغذائية خصائص حرق الدهون، وتساعد أيضًا في تعزيز جهازك المناعة، وإبقائك ممتلئًا لفترة أطول ومنع الجفاف.

- القهوة

هي المشروب الصباحي المفضل لدى الكثيرين، لذا فلا حرج في أن تبدأ يومك بكوب من الكافيين بشرط أن تقوم بإعداده بعناية، وعندما يتعلق الأمر بفقدان الوزن، يفضل تناول القهوة السوداء دون سكر، حيث يؤدي إضافة السكر والحليب إلى زيادة عدد السعرات الحرارية التي تدمر خطة نظامك الغذائي اليومي.

- عصير الخضروات أو الفواكه

يوفر لك كوب من الفاكهة أو عصير الخضروات الطازج كمية جيدة من العناصر الغذائية، فالعصائر منخفضة السعرات الحرارية تعزز عملية التمثيل الغذائي لديك، فضلا عن حرق كمية كبيرة من الدهون، وإبقائك ممتلئًا حتى الوجبة التالية.

-العصائر السموثي

يمكن لكوب من العصير المصنوع من بعض الفواكه والمكسرات أن يمنحك الحصول على جميع العناصر الغذائية اللازمة لفقدان الوزن بشكل صحي.

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