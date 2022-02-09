الفلانتين قرّب وأنت مش معاك فلوس؟.. هات لها الهدايا دي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت – نور جمال

أيام قليلة تفصلنا عن الاحتفال بعيد الحب، وكثيرون يحرصون على الاحتفال بالمناسبات الرومانسية، وإذا كانت ميزانيتك لا تسمح بشراء هدايا باهظة الثمن، فهذا التقرير لك.

نعرض لكم أبرز الهدايا التي لا تكلفك الكثير من الأموال، وفقا لما ذكر في موقع "goodhousekeeping"

-تعد إكسسوارات للهاتف من أنسب الهدايا البسيطة التي يمكن تقديمها لشريك حياتك في يوم عيد الحب.

- تفضل كل فتاة الاعتناء وتدليل نفسها، لذلك فيمكنك إهداء شريكة حياتك لوشن للجسم أو جل استحمام معطر.

- يمكنك عمل "jar love" عن طريق كتابة عبارات من الحب في ورق صغير ووضعها في برطمان فارغ.

-لسنوات وسنوات، كانت السينما واحدة من أفضل الهدايا لقضاء وقت سعيد وأجواء رومانسية مع شريكك يوم عيد الحب.

- اجمع مجموعة من الصور المميزة، وعلقها في برواز كبير مع كتابة عبارات حب.

- يمكنك شراء الشكولاتة ومجموعة من الحلوى المفضلة لها من أقرب سوبر ماركت.

- تعشق الكثير من الفتيات المجوهرات الفضية، بالإضافة إلى ذلك فهناك مجموعة كبيرة يمكنك الاختيار من بينها، مثل الخواتم والقلائد والأساور وسلاسل المفاتيح.

- خصص لها بعض الوقت واحضر تورتة على شكل قلب، ويمكنك طلب العشاء من الخارج وإضاءة بعض الشموع.

- المرأة تعشق الاهتمام والإعلان عن حبها أمام الأصدقاء والمقربين، فإذا داهمك الوقت ولن تستطيع فعل أي شيء انشر بوست لها على "فيسبوك" وامدحها وعبر لها عن حبك.

- إذا كنت بارعًا في كتابة الشعر فاستخدم هذه الموهبة الآن، أو جهز لها مجموعة من أبيات الشعر لشاعر تحب قصائده.

- سجل لها اشتراك في الجيم، أو بيوتي سنتر ليوم كامل.

- شراء بوكس يحتوي على مجموعة من ألوان طلاء الأظافر المفضلة لها.