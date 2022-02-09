شاهد إطلالات النجمات: هبة مجدي جذابة.. ومايان السيد تخطف الأنظار

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت_ شيماء مرسي

تحرص نجمات الفن على مشاركة متابعيها وجمهورها أحدث صور لهن، وذلك عبر حساباتهن الشخصية "إنستجرام" أو "فيسبوك".

لذا يوفر لكم "الخليج 365"، خدمة يومية تتمثل في عرض كل ما تريد معرفته عن آخر إطلالات نجمات الفن وصيحات الموضة.

مايان السيد:

ارتدت الفنانة مايان السيد توب كت باللون الفضي مع بنطلون جلد باللون الأسود، واعتمدت مكياجا قويا، ونسقت مع إطلالتها حذاء باللون الأسود، وتركت شعرها الكيرلي منسدلا.

ميرهان حسين:

وأطلت الفنانة ميرهان حسين بجاكيت باللون الأزرق مع بنطلون جينيز باللون الفاتح، واعتمدت مكياجا ناعما، وتركت شعرها الويفي منسدلا.

ياسمين صبري:

كما تألقت الفنانة ياسمين صبري بجاكيت جلد ونسقت أسفله تيشرت باللون البيج، واعتمدت مكياجا ترابيا، وتركت شعرها منسدلا.

جورجينا طواف:

وظهرت الفنانة جورجينا طواف بتوب كروب باللون الأسود مع جيب وكارديجان بنفس اللون، واعتمدت مكياجا قويا، وتركت شعرها منسدلا.

هبة مجدي:

وارتدت الفنانة هبة مجدي شميز باللون الأسود، واعتمدت مكياجا قويا إذ وضعت أحمر الشفاه باللون الأحمر الناري، وتركت شعرها منسدلا.

يسرا :

وأطلت الفنانة يسرا ببلوفر باللون الكاشمير مع بنطلون باللون الأسود، واعتمدت مكياجا ناعما، وتركت شعرها الويفي منسدلا على الجانبين.

ياسمين رئيس:

وارتدت الفنانة ياسمين رئيس بالطو باللونين الأصفر والأبيض، واعتمدت مكياجا ناعما، وتركت خصلات شعرها منسدلة.

ملك أحمد زاهر:

أيضا تألقت الفنانة ملك أحمد زاهر بفستان طويل باللون الأسود بقصة الأوف شولدر، واعتمدت مكياجا قويا، وتركت شعرها الويفي منسدلا.

أسماء أبو اليزيد:

وظهرت الفنانة أسماء أبو اليزيد بسويت شيرت متعدد الألوان مع بنطلون باللون الأسود، واعتمدت مكياجا ناعما، واختارت تصفيفة الشعر ذيل الحصان.

رضوى الشربيني:

وارتدت أيضا الإعلامية رضوى الشربيني بالطو باللون الأصفر مع تيشرت باللون الأسود وبنطلون باللونين الأبيض والأسود، واعتمدت مكياجا ترابيا، وتركت شعرها منسدلا على الجانبين.

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