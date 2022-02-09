ممارسة تلك العادة تقلل من خطر الإصابة بـ 13 نوعا للسرطان.. فما هي؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هند خليفة

يرتبط خطر الإصابة بالسرطان بعدد من العوامل، بعضها خارج عن إرادتنا مثل العمر والجينات، ومع ذلك، قد تساعد بعض العادات في تقليل خطر الإصابة بالعديد من أنواع السرطان المختلفة.

ولا يمكن الوقاية من جميع أنواع السرطان، ولكن هناك طرقًا مثبتة يمكن من خلالها تقليل مخاطر الإصابة، وهناك بعض عوامل الخطر المعروفة، وعلى الرغم من أن وجود واحد أو أكثر من عوامل الخطر لا يعني بالضرورة أنك ستصاب بالسرطان.

تقول هيئة الخدمات الصحية الوطنية إن حوالي واحد من كل شخصين سيصاب بنوع من السرطان خلال حياته، كما تقول مؤسسة أبحاث السرطان في المملكة المتحدة، إنه يمكن أن يساعدك الحفاظ على النشاط على إنقاص الوزن أو الحفاظ على وزن صحي، مما يقلل من خطر الإصابة بـ 13 نوعًا مختلفًا من السرطان، وفقًا لموقع express.

وأشارت المؤسسة إلى أنه إذا كنت تمارس الرياضة كثيرًا، فيمكن أن تساعد في الوقاية من سرطان الثدي والأمعاء، لافتة إلى أن الجلوس أو الاستلقاء لفترات طويلة من الوقت على مدار اليوم ليس مفيدًا لصحتنا.

ويقول المعهد الوطني للسرطان بالولايات المتحدة إن النشاط البدني يعرف بأنه أي حركة تستخدم عضلات الهيكل العظمي وتتطلب طاقة أكثر من الراحة، فيمكن أن يشمل النشاط البدني المشي والجري والرقص وركوب الدراجات والسباحة وأداء الأعمال المنزلية وممارسة الرياضة والانخراط في الأنشطة الرياضية.

وأشار إلى أن الدليل الذي يربط بين النشاط البدني العالي وخفض مخاطر الإصابة بالسرطان يأتي بشكل أساسي من الدراسات القائمة على الملاحظة، حيث يبلغ الأفراد عن نشاطهم البدني ويتم متابعتهم لسنوات لتشخيص السرطان.

وينصح مجلس السرطان في فيكتوريا بساعة واحدة من النشاط المعتدل يوميًا أو 30 دقيقة من النشاط القوي لتقليل خطر الإصابة بالسرطان، موضحًا أن "النشاط المعتدل الشدة" هو أي شيء يتسبب في زيادة طفيفة ولكن ملحوظة في التنفس ومعدل ضربات القلب (مثل المشي السريع أو جز العشب أو السباحة متوسطة السرعة أو ركوب الدراجات). "

وأفاد بأن "النشاط القوي" يمكن تعريفه على أنه تمرين بنسبة 70 في المائة إلى 85 في المائة من الحد الأقصى لمعدل ضربات القلب، ويتضمن أنشطة مثل كرة القدم والاسكواش وكرة الشبكة وكرة السلة والتمارين الرياضية والتمارين الرياضية والركض وركوب الدراجات السريعة والتجديف.

ويقول الصندوق العالمي لأبحاث السرطان إن تناول الكثير من الأطعمة عالية السعرات الحرارية - وخاصة الأطعمة المصنعة التي تحتوي على نسبة عالية من الدهون أو النشويات أو السكر، يمكن أن يتسبب في زيادة الوزن أو السمنة.

وأضافت أن تناول نظام غذائي من النوع الغربي (نظام يحتوي على كميات كبيرة من السكريات واللحوم والدهون) يزيد أيضًا من خطر زيادة الوزن أو السمنة، والذي بدوره يسبب العديد من السرطانات الشائعة.

وأفاد بأن أكثر الأطعمة صحة هي تلك التي لم تتم معالجتها، هذا يعني أنه لم يتم إضافة السكر أو الدهون الزائدة إليهم ومن المرجح أن تظل الألياف سليمة، ناصحًا بأنه بدلاً من تناول الأطعمة المصنعة، يمكن أن تبني وجباتك على الخضار والحبوب الكاملة والبقول والفواكه.

على الرغم من صعوبة البحث عن الصلة بين النظام الغذائي والسرطان، فقد أظهرت الدراسات أن بعض الأطعمة يمكن أن تؤثر بالتأكيد على خطر الإصابة بسرطان الأمعاء.

تقول مؤسسة أبحاث السرطان في المملكة المتحدة إن تناول نظام غذائي يحتوي على الكثير من الأطعمة الغنية بالألياف يقلل من خطر الإصابة بسرطان الأمعاء،

وأفادت هيئة الخدمات الصحية البريطانية بأن الإرشادات الحكومية تقول إن تناولنا من الألياف الغذائية يجب أن يزيد إلى 30 جرامًا يوميًا، كجزء من نظام غذائي صحي متوازن، معظم البالغين يأكلون في المتوسط حوالي 18 جرامًا في اليوم.