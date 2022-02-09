كورونا اليوم: اكتشاف أوميكرون في هذه الحيوانات.. وسر ظهور الطفح الجلدي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

بعد أن بات فيروس كورونا المستجد خطرا يهدد العالم أجمع، منذ أكثر من عام على ظهوره يتطلع كل منا لمعرفة ما يحدث في كل دقيقة، في ظل التطور الهائل الذي أحدثه كوفيد-19 في حياتنا.

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اكتشاف أوميكرون في هذه الحيوانات

تم العثور على غزال أبيض الذيل في جزيرة ستاتن في مدينة نيويورك، يحمل متغير أوميكرون عالي الانتقال من فيروس كورونا، وهو ما يمثل المرة الأولى التي يتم فيها الإبلاغ عن المتغير في الحيوانات البرية.

تضيف النتائج إلى مجموعة متزايدة من الأدلة، على أن الغزال أبيض الذيل يصاب بالفيروس بسهولة، من المرجح أن تؤدي النتائج إلى تكثيف المخاوف من أن تصبح الغزلان، التي يتم توزيعها على نطاق واسع في جميع أنحاء الولايات المتحدة وتعيش بالقرب من البشر، مستودعًا للفيروس ومصدرًا محتملاً للمتغيرات الجديدة، وفقا لموقع timesofindia.

الصحة العالمية: نصف مليون وفاة بكورونا منذ اكتشاف أوميكرون

أعلنت منظمة الصحة العالمية تسجيل نصف مليون حالة وفاة بكوفيد-1 منذ اكتشاف المتحورة أوميكرون من فيروس كورونا، ووصفت هذه الحصيلة بأنها "أكثر من مأساوية".

وقال مدير إدارة الحوادث في المنظمة عبدي محمود إنه تم تسجيل 130 مليون إصابة و500 ألف وفاة في العالم منذ إعلان أوميكرون متحورة مثيرة للقلق أواخر نوفمبر، وفقا لسكاي نيوز.

طبيبة روسية توضح لماذا يظهر الطفح الجلدي عند الإصابة بمتحور "أوميكرون"

أعلنت الدكتورة ناتاليا غيداش، أخصائية الأمراض الجلدية، أن الأطباء البريطانيين كشفوا أعراض متحور "أوميكرون" التي تظهر على الجلد. ولكن لماذا تظهر وكيف نتعامل معها؟.

وتشير صحيفة Daily Express، إلى أنه وفقا للأطباء البريطانيين، الذين يتابعون الوضع الوبائي في المملكة المتحدة، يمكن ان تظهر لدى المصاب بمتحور "أوميكرون" أنواع مختلفة من الطفح الجلدي، حتى عندما لا تظهر أعراض المرض الأخرى لدى المصاب، والمقصود هنا ما يسمى بأعراض أصابع كوفيد - وهي حالة تتلون فيها أصابع قدم المريض باللون الأحمر أو الأرجواني أو الأزرق وأحيانًا تكون مغطاة بطفح جلدي.

وتشير الأخصائية غيداش، في حديث لراديو "سبوتنيك"، إلى أن هذا الطفح ليس من الأعراض التي تظهر لدى جميع المرضى المصابين بعدوى الفيروس التاجي المستجد، على الرغم من أنه من الأعراض الشائعة، وتقول، "لم يتغير في الواقع أي شيء، لأن جميع الحالات المرضية عند الإصابة بمرض "كوفيد-19" ومتحور "أوميكرون" أحد خياراته، تظهر فيها تخثرات دقيقة في الأوعية الدموية الصغيرة لذلك يظهر هذا الطفح الجلدي الأحمر ، الذي لم يختف ولم يظهر في "أوميكرون"، بل كان موجودا دائما. كل ما هنالك أن هذا كان علامة لإصابة بعض الأشخاص بالمرض، وبدأت حاليا تنشر معلومات كثيرة عن هذه الحالة في مختلف وسائل الإعلام بما فيها الدولية. وهذه الأعراض ليست علامة تؤكد الإصابة بمرض "كوفيد-19" مع أنها تظهر لدى العديد من المصابين بالمرض"، وفقا لروسيا اليوم.

هل يشكل "كوفيد-19" خطورة على فحولة الرجال؟

أجرى علماء جامعة سيتشينوف الطبية بموسكو دراسة علمية عن مدى تأثير الإصابة بالفيروس التاجي المستجد في الوظيفة الجنسية للرجال.

ويشير بيان المكتب الإعلامي للجامعة إلى أن نتائج الدراسة أظهرت أن مستوى الهرمونات الذكورية ينخفض عند الإصابة بمرض "كوفيد-19"، ولكن بعد التعافي يعود إلى مستواه الطبيعي، وجاء في البيان، "يخفض "كوفيد-19" بصورة ملحوظة مستوى الهرمونات الذكورية لدى المرضى. ولكن مؤشرات الخصوبة تعود إلى حالتها الطبيعية بعد التخلص من الفيروس والشفاء من المرض. وقد توصل فريق البحث إلى هذه النتيجة من دراسة ومتابعة حالة المرضى المصابين بعدوى الفيروس التاجي المستجد، الراقدين في المستشفى الجامعي خلال نصف عام"، وفقا لروسيا اليوم.

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