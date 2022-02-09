الامارات | "عفة".. موقع سعودي للشفاء من الأفلام الإباحية في 100 يوم

شكرا لقرائتكم خبر عن "عفة".. موقع سعودي للشفاء من الأفلام الإباحية في 100 يوم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أطلق برنامج "عفة"، غير الربحي، تحديًا جديدًا في 100 يوم من أجل تقديم المساعدة اللازمة للتعافي من إدمان مشاهدة المواد و الأفلام الإباحية في السعودية ودول الخليج العربي.

وكشف مدير برنامج "عفة" سعودي الحساني بأن "تحدي العفة" سيكون أوّل موقع يعمل بآلية المساعدة الذاتية للتعافي من إدمان الأفلام الإباحية.

وذكر الحساني بأن "تحدي العفة" يتضمن 10 خطوات للتعافي الرباني في شهر رمضان المقبل، بالإضافة إلى "نموذج التعافي النسائي" خلال نحو شهر.

ويستهدف "تحدي العفة" التعافي الرباني الذي يعتبر برنامجًا إرشاديًا نفسيًا يقدمه استشاري الطب النفسي الدكتور عبدالله الملحم ويركز على ثلاثة محاور، وهي:

العلاج السلوكي المعرفي

العلاج الروحي

توفير بيئة دعم آمنة

وتتضمن فوائد تحدي العفة على:

فهم أبعاد مشكلة الإباحية

لماذا لم تستطع التوقف حتى الآن

شرح لخطوت التعافي الرباني على ضوء فهم المشكلة

لقاءات أسبوعة تفاعلية للدعم والمساعدة التعرف على قصص نجاح المتعافين في عفة

ولفت الحساني إلى أنّ معدّل التعرّض للإباحية يبدأ من عمر 11 إلى 13 سنة، فيما تفيد بعض المؤشرات العالمية إنّ السن أقل من ذلك إذ يبدأ من عمر 8 سنوات في بعض الدول، مشيرًا إلى تسجيل عدة حالات بدأت التعرّض للمواد و الأفلام الإباحية في هذا العمر المبكّر.

وعن المدة الزمنية التي يحتاجها مدمن المواد و الأفلام الإباحية للتعافي، أوضح الحساني، أن "ذلك يعتمد على حسب مدة مشاهدة المدمن الماضية ونوعية المشاهد وشدتها وطول فترة المشاهدة، فهي مختلفة".

وأضاف: "لكن هناك من يتحدث عن 90 يومًا أو 3 أشهر، وكعادة إدمانية قد يصل التعافي إلى 18 شهرا وبعضهم إلى 5 سنوات حتى يصل الإنسان إلى ممارسة حياته العادية بعيدًا عن العادة الإدمانية".

وكان برنامج "عفة" قد انطلق في عام 2019 وهو برنامج إرشادي نفسي.

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