انتبهوا من طقس الغد.. هكذا تحمي طفلك من الأجواء الباردة والأمطار

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هند خليفة

عودة الأجواء الباردة على البلاد.. هكذا أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، طقس غد الخميس، مشيرة إلى انخفاض درجات الحرارة على كافة الأنحاء، حيث من المتوقع أن تسجل القاهرة 16 درجة نهارا و 10 ليلا.

وذكرت عبر حسابها على فيسبوك أن السحب المتوسطة تتكاثر ويصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية تكون خفيفة إلى متوسطة تمتد مساء إلى القاهرة تكون خفيفة الشدة، كما "تنشط الرياح لتزيد من الإحساس ببرودة الطقس ويؤدى إلى ارتفاع الأمواج على مسطح البحر المتوسط لتصل الى 5 امتار".

ومع هذه الأجواء الباردة وانخفاض درجات الحرارة، يكون الأطفال أكثر عرضة للتعرض لنزلات الأنفلونزا، ولذا نقدم بعض النصائح التي يجب اتباعها للحفاظ على صحة الأطفال، وفقًا لموقع verywellfamily

-فتح النوافذ قبل النزول ليعتاد الأطفال على الطقس الخارجي.

-شجعي الأطفال على تجنب الأشخاص الذين من الواضح أنهم مرضى بالزكام أو الأنفلونزا.

-منح الأطفال لقاح الأنفلونزا سنويًا.

-قللي من العدوى أو تجنبيها من خلال عدم إخراج المولود الجديد أو الرضيع الأصغر سنًا والتواجد حول الكثير من الأشخاص الآخرين حتى يكبر.

-إعطائه زجاجة ماء قابلة لإعادة الاستخدام إلى المدرسة، بدلاً من استخدام صنبور مياه المدرسة، والتي قد تتلوث بالجراثيم، خاصة خلال موسم البرد والإنفلونزا.

-علمي طفلك الأساليب الجيدة لغسل اليدين.

-يفضل تغيير جميع الملابس بأخرى نظيفة بعد تنظيفها في الجو، وتناول ملعقة من عسل النحل.

-علمي طفلك آداب السعال، والتي تصفه الأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال بأنها تعلم الأطفال كيفية إدارة رؤوسهم والسعال أو العطس في منديل يمكن التخلص منه أو داخل مرفقهم إذا لم يكن لديهم منديل ورقي، بدلاً من السعال أو ببساطة، العطس على أيديهم، والذي سينشر الجراثيم بعد ذلك في كل ما يلمسونه.

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