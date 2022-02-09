لايف ستايل

بـ"التركواز".. هند صبري تخطف الأنظار في أحدث إطلالة لها

0 نشر
0 تبليغ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

خطفت الفنانة هند صبري أنظار متابعيها من خلال مشاركتها عدة صور على موقع التواصل الاجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام" أحدث جلسة تصوير لها.

وأطلت هند بإطلالة سيمي فورمال أنيقة، مرتدية بدلة باللون التركواز، ونسقت أسفلها توب باللون الأسود.

واعتمدت على عدم المبالغة بوضع لمسات بسيطة من المكياج باللون النيود.

واختارت أن تترك خصلات شعرها منسدلا على الجانبين.

وتزينت بإكسسوارات بسيطة مكونة من سلسلة، وأسورة، وخاتم، إضافة إلى ساعة يد ما منحها مظهرًا جذابًا.

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا