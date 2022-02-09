بـ"التركواز".. هند صبري تخطف الأنظار في أحدث إطلالة لها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

خطفت الفنانة هند صبري أنظار متابعيها من خلال مشاركتها عدة صور على موقع التواصل الاجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام" أحدث جلسة تصوير لها.

وأطلت هند بإطلالة سيمي فورمال أنيقة، مرتدية بدلة باللون التركواز، ونسقت أسفلها توب باللون الأسود.

واعتمدت على عدم المبالغة بوضع لمسات بسيطة من المكياج باللون النيود.

واختارت أن تترك خصلات شعرها منسدلا على الجانبين.

وتزينت بإكسسوارات بسيطة مكونة من سلسلة، وأسورة، وخاتم، إضافة إلى ساعة يد ما منحها مظهرًا جذابًا.