الأجواء الباردة والأمطار تعود.. نصائح مهمة لا تغفلها لحمايتك

محمد اسماعيل - القاهرة - قالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن الأجواء الباردة تعود على شمال البلاد بداية غد الخميس، حيث تنخفض درجات الحرارة من السواحل الغربية إلى شمال الصعيد.

وأضافت عبر حسابها على فيسبوك، إن مزيدًا من الانخفاض في درجات الحرارة يؤثر على كافة الأنحاء يوم الخميس حيث من المتوقع أن تسجل القاهرة 16 درجة نهارا و 10 ليلا، كما أن السحب المتوسطة تتكاثر ويصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية تكون خفيفة إلى متوسطة تمتد مساء إلى القاهرة تكون خفيفة الشدة.

وتابعت الهيئة: "تنشط الرياح لتزيد من الإحساس ببرودة الطقس ويؤدى إلى ارتفاع الأمواج على مسطح البحر المتوسط لتصل الى 5 امتار".

وفي هذه الأجواء الباردة، نقدم لكم مجموعة من النصائح المهمة خلال الأمطار، وفقًا لما قاله الدكتور سعيد شلبي استشاري الأمراض الباطنة والكبد في تصريحه لـ"الخليج 365"، وموقع "push Doctor" الأمريكي.

١- أثناء المطر قد تصبح الطرق والأرصفة منزلقة للغاية، فعليك المشي بعناية للتجنب السقوط أو التعرض لأي إصابة، وارتداء الأحذية المقاومة للانزلاق؛ مثل البوت الطويل المخصص لأجواء المطر وهو مصنوع من مادة بلاستيكية ويسمى ران بوت وبوت الفروسية Tall Riding Boots، أو هاف أنكل بوت، وsafety shoes.

2- تجنب المشي أو المكوث تحت المطر، حتى لا تُصاب بالتهاب الشعب الهوائية ونزلات البرد والأنفلونزا وأمراض الجهاز التنفسي، والخروج في المطر والسيول للضرورة القصوى، وحماية ملابسك من البلل عن طريق اصطحاب شمسية جيدة تتحمل الأمطار الكثيرة والسيول ولا تنكسر بسهولة.

3- ارتداء الملابس الثقيلة؛ مثل الجاكت المنتفخ pump أو المعاطف الجلدية ذات "الزنط" أو "الكولة العالية" أو الياقة الفرو والجوارب والقفازات السميكة وغطاء للأذنين، لتجنب برودة الجو والحفاظ على درجة حرارة الجسم ورطوبته.

4- احرص على اقتناء بالطو المطر في أغراضك، وهو أحد أخف أنواع الجواكت، يأتي مصنوعًا عادةً من النايلون أو البوليستر، ووظيفته الوحيدة هو حماية ملابسك من ماء المطر وليس تأمين الدفء لك.

5- تجنب التواجد تحت الأماكن الآتية: "اللوحات الإعلانية، بجانب أعمدة الإنارة، أو أكشاك الكهرباء، أو أسفل البلكونات القديمة، وعدم وقوف السيارات على شنايش الأمطار، أو في الجراجات السفلية، أو أماكن احتمال سقوط الأشجار".

6- التزام قيادة المركبات بهدوء خاصة على الطرق السريعة، والحفاظ على مسافة أمان أكبر من المعتاد، حتى يتسنى التحكم في عجلة القيادة من الانزلاق أثناء سقوط الأمطار، فضلاً عن انخفاض مستوى الرؤية الأفقية في الصباح الباكر بسبب تكون الشبورة المائية

7- يجب الاهتمام بمتابعة أخبار تنبؤات الطقس والأحوال الجوية خلال زيارتك، لتوخي الحذر وأخذ الاحتياطات اللازمة.

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