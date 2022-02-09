شيرين تثير الجدل مجددا.. شاهد أبرز إطلالاتها من الكاجوال إلى الفساتين الجذابة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

حالة من الجدل أثارتها الفنانة شيرين عبد الوهاب، بعد أن أشيع خلال الساعات القليلة الماضية رجوعها إلى طليقها المطرب حسام حبيب، غير إنها نفت ذلك منذ قليل في بيان رسمي، مؤكدة أن همها الحالي هو إسعاده بالجديد من الأغاني.

وعاد اسم الفنانة شيرين لتصدر محرك البحث جوجل واهتمامات رواد مواقع التواصل الاجتماعي بعد أن أثيرت هذه الأنباء التي نفتها الفنانة، والتي دوما ما برشاقتها وذوقها المميز في اختيار أزيائها وإطلالاتها في لقاءاتها وحفلاتها المختلفة.

ودائما ما تتميز إطلالات شيرين قبل أزمتها الأخيرة، بالبساطة وعدم التكلف، كما تتميز أيضًا بالأنوثة الراقية التي تبرز رشاقة قوامها، دون الميل للجرأة.

وتميل شيرين إلى التجديد في إطلالتها، يما يتماشى مع ملامحها وشكل جسمها، إضافة إلى لون بشرتها المميز، فعادة ما تتسم إطلالتها بالرقي والكلاسيكية.

وعن تطور أسلوب إطلالتها فبدأت شيرين عبدالوهاب في أول ظهور لها بإطلالات كاجول، وبناطيل جينز وتي شيرتات، وهو ما ظهرت به في أول أغنياتها "آه ياليل".

واعتمدت شيرين خلال السنوات الأخيرة أيضًا الفساتين البراقة اللامعة، أو المنقوشة بالورود ذات الألوان الهادئة، وتنوعت اختياراتها بين الفساتين ذات القصات الكلاسيكية، أو ذات القصات الواسعة، وفي أحيان أخرى كانت تعتمد الفساتين المنسدلة والضيقة.

دعونا نلقي النظر على مجموعة من أجمل إطلالات شيرين التي ظهرت بها، خلال ما يلي وعبر ألبوم الصور المرفق بالأعلى.

فستان فضي لامع:

ظهرت بفستان باللون الفضي اللامع بأكمام، وبه أزرار من الأمام، وبفتحة صغيرة من الصدر، وزيّنت الإطلالة بمكياج قوي.

فستان ذهبي:

وارتدت فستانا باللون الذهبي اللامع بأكمام طويلة، واعتمدت مكياجا ناعما.

سويت شيرت أبيض:

كما ظهرت بسويت شيرت باللون الأبيض واعتمدت مكياجا ناعما.

فستان فضي:

وتألقت بفستان باللون الفضي بقصة الأوف شولدر، واعتمدت مكياجا قويا، واختارت تصفيفة الشعر المرفوع لأعلى.

فستان موف:

وارتدت فستانا باللون الموف بأكمام ومزينا بالتطريزات، واعتمدت مكياجا ناعما، واختارت تصفيفة الشعر مرفوع لأعلى.

فستان أسود:

وأطلت بفستان باللون الأسود بأكمام شفافة، واعتمدت مكياجا قويا، وتركت شعرها الويفي منسدلا.

فستان أبيض:

وظهرت بفستان أبيض بأكمام شفافة ومزينا بالتطريزات، واعتمدت مكياجا ناعما وتركت شعرها منسدلا.

فستان أحمر:

وتألقت بفستان كت باللون الأحمر من قماش الدانتيل، واعتمدت مكياجا قويا، واختارت تصفيفة الشعر المرفوع لأعلى.

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