بينهن منى زكي.. 6 نجمات ظهرن بـ "بدلة الرقص" قبل هند صبري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هند خليفة

تداول عدد من رواد السوشيال ميديا صورا للفنانة هند صبري وهي ترتدي بدلة رقص محتشمة، ارتدتها في سياق تصوير مشاهدها في مسلسل "البحث عن علا"، الذي يعرض الآن على إحدى المنصات العالمية.

وظهرت هند صبري في الصورة رفقة الفنانة الاستعراضية دينا وهي ترتدي نفس بدلة الرقص، المكونة من قطعتين باللون البيبي بلو، والمطعمة باللون الفضي بالجزء الأعلى وحول منطقة الوسط.

ولاقت الفنانة هند صبري بسبب الصور المتداولة لها وهي ترتدي بدلة الرقص هجوما من رواد السوشيال ميديا، حيث أنها ولأول مرة تظهر مرتدية بدلة الرقص، ما اعتبره الجمهور أمرًا غير مألوف بالنسبة لها.

لم تكن هند صبري الفنانة الأولى التي تظهر ببدلة رقص، سبقها عدد كبير من الفنانات، نستعرض بعضهن خلال السطور التالية.

-منى زكي

ظهرت الفنانة منى زكي بصورة كوميدية في فيلم "خالتي فرنسا" مرتدية بدلة رقص محتشمة، لم تظهر جسدها، حيث تعمدت ارتداء بدي أسفلها.

-مي عز الدين

وفي فيلم "أيظن" الذي ظهرت خلاله الفنانة مي عز الدين بأكثر من شخصية، ظهرت في إحداهم بشخصية راقصة، وارتدت بدلة الرقص التركواز.

-ليلى علوي

وفي بداية طريقها الفني ظهرت الفنانة ليلى علوي خلال دورها بفيلم "يامهلبية يا" وهي ترتدي بدلة رقص.

-سمية الخشاب

وفي فيلم حين ميسرة ارتدت الفنانة سمية الخشاب بدلة الرقص، المكونة من قطعتين، ذات منطقة البطن المغطاة بقماش الشيفون.

وظهرت الفنانة رانيا يوسف في مسلسل أفراح القبة وهي ترتدي أيضًا بدلة الرقص الذهبية

-درة

وخلال مشاركتها في مسلسل "مزاج الخير" ظهرت الفنانة درة وهي ترتدي بدلة رقص شرقية، أشبه بالجلباب باللون التركواز.

وأثارت أيضا بعض الفنانات الجدل بظهورهن بإطلالات خلال الفعاليات الفنية المختلفة تشبه بدل الرقص، ليلقوا بعدها سيل من الانتقادات بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي،ومن بينهن:

يسرا

فستان الفنانة يسرا خلال حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الأخيرة جاء يشبه بدلة الرقص كثيرًا وغير مناسبًا لهاوكانت ظهرت يسرا خلال فعاليات الافتتاح بفستان طويل ذا أكمام مشكوفة واتسم التصميم بأنه مطرز من الجزء العلوي.

جوروجينا طواف

وصدمت جورجينا طواف الجمهور بإطلالة غير متوقعة على السجادة الحمراء خلال حفل ختام مهرجان القاهرة، حيث اعتمدت على لوك جريء غير متوقع.

واعتمدت جورجينا على فستان قصير أسود مكشوف من منطقة البطن، كما اعتمدت مكياج جريء جعلها تبدو بملامح حادة.وبدا الفستان وكأنها مرتدية حمالة صدر شفافة، كما كشف عن جزء كبير من البطن.

دارين حداد

أما الفنانة دارين حداد فظهرت على السجادة الحمراء لفعاليات حفل ختام مهرجان القاهرة، بفستان يشبه كثيرا بدلة الرقص ذات القطعتين.

وظهرت مرتدية فستان طويل مكون من قطعتين يشبه بدلة الرقص، بأكمام، مرصع بالفصوص، ومكشوف من عند البطن، ونسقت معه صندل بكعب عال.وزينت الإطلالة بسلسلة طويلة وحلق، واختارت أن تكون إطلالتها جريئة بمكياج قوي، وتسريحة شعر المنسدل على الجانبين

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