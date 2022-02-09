الامارات | إغلاق وتشميع أحد اشهر المطاعم السورية في القاهرة

شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق وتشميع أحد اشهر المطاعم السورية في القاهرة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قام حي شرق مدينة نصر في مصر، بغلق وتشميع مطعم أبو العز السوري الشهير لإدارته دون ترخيص.

وتأتي تلك الحملات التي تشنها الأحياء بمحافظة القاهرة، في إطار تكثيف الجهود اليومية المبذولة، للتصدي للمخالفات وغلق المحلات التجارية المخالفة. بحسب «القاهرة 24».

كما تم إغلاق وتشميع مطعم بيتزا السلطان، من قبل حي شرق مدينة نصر أيضًا، لإدارته دون ترخيص.

وحدد قانون المحال العامة، الشروط الخاصة بتراخيص المحال التجارية، حيث نص القانون على أنه لا يجوز فتح محل تجاري دون ترخيص من المركز المختص، وفقا للضوابط والاشتراطات التي تحددها اللجنة.

ونص قانون المحال التجاري، على معاقبة كل من شغل المحال تجاريًا دون الحصول على ترخيص بغرامة مالية لا تقل عن 20 ألفًا، ولا تتجاوز 50 ألف جنيه، والعقوبة تصل إلى الحبس في حالة العودة مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تجاوز سنة.

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