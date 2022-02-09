تنبأت بعودتها لحسام حبيب في 2022.. عالمة تاروت تكشف مفاجأة بشأن شيرين عبدالوهاب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

حالة من الجدل أثارها منظم الحفلات اللبناني يوسف دندش، بعد أن أعلن عودة المطربة شيرين عبد الوهاب، إلى زوجها الفنان حسام حبيب، إثر انفصالهما نحو شهرين.

مصدر آخر مقرب من شيرين عبد الوهاب، أكد لـ"الخليج 365": "بالفعل عادت شيرين إلى حسام حبيب، ومثلما تم التأكيد على أن الانفصال حدث بهدوء، عادت الأمور بينهما بنفس الهدوء".

ولعل عودة شيرين إلى حسام حبيب يعيد للأذهان ما تنبأت به عالمة التاروت سارة حسين، قبل نحو أكثر من شهر، بعودة الثنائي لبعضهما البعض، خلال برنامج " مع تمام" على قناة "الجديد"، فماذا قالت أيضا؟

وتوقعت سارة حسين رجوع شيرين لطليقها في عام 2022، وأضافت إنها تمتلك شجاعة بدرجة كبيرة ولكنها ستسمع أحاديث من الآخرين تشعرها بالانزعاج. وتابعت عالمة التاروت أن شيرين في فترة ما يمكن أن تترك الغناء وتتجه إلى شيء آخر.

وكانت الفنانة شيرين عبد الوهاب أثارت الجدل مؤخراً بظهورها دون شعر في ‏حفلها الأخير في أبو ظبي، وكثرت الإشاعات حول علاقة الفنان حسام حبيب بحلق رأسها، ولكن نفت تلك الإشاعات من خلال مداخلة هاتفية لها مع الإعلامي عمرو أديب ‏ببرنامجه الحكاية المذاع على قناة "إم بي سي مصر".