"ليه البيت أسقع من الشارع؟".. إليك الأسباب التي حيرت الملايين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - نور جمال

يشعر البعض أن حالة الطقس داخل المنزل أكثر برودة من الشارع، خاصة عند انخفاض درجات الحرارة بشكل كبير، ويحتار الناس في معرفة السبب وراء ذلك.

يستعرض لك "الخليج 365" الأسباب وحيل سهلة لتدفئة المنزل، وفقًا لموقع"the conversation".

هناك بعض الأسباب التي تجعل الشوارع أكثر دفئاً من المنزل، وهي كالآتي:

- كثرة المطاعم، والسيارات بالشوارع، التي تطلق الأدخنة والعوادم يزيد ذلك من درجة حرارة الجو.

- زيادة الكتلة السُكانية، والازدحام الذي يعطيك الإحساس بالدفء.

- الأراضي الخضراء، وعوامل وطرق البناء، كل هذه العوامل تؤثر على الطاقة الطبيعية على مستوى الأرض، وتشعرك بالدفء في الشارع.

كيف تجعل المنزل دافئا؟

- حرك المدفئة

اجعل المساحة أمام المدفأة كبيرة، لتنتشر الحرارة في مختلف أنحاء الغرفة أو المنزل، فلا تضع الأريكة مثلًا أما المدفئة فتصد الهواء الساخن.

- إغلاق الغرفة

إذا كنت أنت وأسرتك تجلسون في غرفة واحدة يمكنك إغلاق باقي الغرف، لتركيز الهواء الساخن في مكان واحد، ويجب في هذه الحالة التأكد من منفذ للتهوية حتى تتجنبي الشعور بالاختناق.

- افتح الستائر

استفيدي من حرارة الشمس خاصة أثناء فترة الظهيرة، افتحي النوافذ والستائر، واحصلي أنت وأسرتك على تدفئة طبيعية من الشمس، وعندما يأتي الليل يمكنك إغلاق النوافذ وإسدال الستائر لمنع دخول الهواء البارد والحصول على بعض التدفئة الإضافية.

- المفارش

يمكنك الاستعانة بمفارش من الصوف لتغطية السرير والكنب للحصول على الدفئة، إضافة إلى السجاد الثقيل، ويمكنك الاستعانة به لتغطية جميع الأماكن الظاهرة من الأرضية.

- استخدمي الفرن

الفرن مصدر جيد للتدفئة يمكنك استخدمه بكثرة في الشتاء في خبز الطعام، لتحصلي على تدفئة عالية في الشقة، خاصة الغرف القريبة من المطبخ.