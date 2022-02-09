احذر: الجواكت السميكة قد تهدد سلامة القيادة

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-

حذرت الهيئة الألمانية للفحص الفني Tüv Süd من أن الجواكت السميكة – كالجواكت المبطنة – قد تهدد سلامة القيادة؛ نظرا لأنها قد تتسبب في ارتخاء حزام الأمان، ومن ثم لا يتمكن الحزام من توفير الحماية المنوطة به في حال وقوع حادث بسبب عدم التصاقه بالجسم.

وأضافت الهيئة أنه بسبب سُمك الجاكت يمكن أيضا أن ينزلق حزام الأمان إلى الجزء السفلي من البطن بدلا من أن يستقر على عظام الخصر ويحيط بها، مما يرفع خطر التعرض لإصابات أو نزيف داخلي في حال القيام بكبح اضطراري.

ولتجنب هذه المخاطر الجسيمة، أوصت الهيئة الألمانية بخلع الجاكت السميك قبل قيادة السيارة أو بارتدائه فوق حزام الأمان.