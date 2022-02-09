لاعب يضرب قطة ويرميها بالأحذية.. و"حماية الحيوان" البريطانية ترد

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-

أدانت وكالة حماية الحيوان البريطانية مقطع الفيديو "المزعج للغاية" لمدافع ويستهام الإنجليزي لكرة القدم كورت زوما الذي ظهر فيه وهو يركل ويصفع قطة- وأعادت التأكيد على التزامها بإجراء تحقيق بشأن أي شكاوي تتعلق برعاية الحيوان.

واعتذر زوما عن مقطع الفيديو المزعج الذي انتشر مؤخرا على الانترنت ويظهره وهو يركل ويصفع قطة، حيث أدان ناديه اللقطات علنا وتعهد بالتعامل مع هذا الأمر.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية "بي.أيه.ميديا" أن زوما شوهد في المقطع المزعج وهو يركل ويصفع الحيوان، بينما يمكن سماع الضحكات في الخلفية.

وبعد ذلك، قام زوما (27 عاما) بمطاردة قطة، قبل أن يرميها بزوج من الأحذية وصفعها على رأسها.

وقال متحدث رسمي باسم وكالة حماية الحيوان البريطانية :"إنه مقطع فيديو مزعج للغاية. من غير المقبول ركل، ضرب أو صفع حيوان، للعقاب أو لأي شيء آخر".

وأضاف :"نحن ممتنون للغاية للأشخاص الذين أبلغونا عن وجود اشتباه في معاناة حيوان ، ونريد أن نعيد التأكيد للناس أننا دائما سننظر، وإذا كان ضروريا، سنحقق في أي شكاوي تصلنا بشأن رعاية الحيوان".

وبعد ظهور مقطع الفيديو، انتقد ويستهام تصرفات زوما.

وذكر ويستهام في بيان :" يدين ويستهام بلا تحفظ أفعال لاعب الفريق، كورت زوما، في هذا الفيديو الذي تم تداوله".

وأضاف :"تحدثنا مع كورت وسنتعامل مع هذا الأمر داخليا، ولكننا نريد أن نوضح أننا لن نتغاضى بأي حال عن القسوة ضد الحيوانات".

وأصدر زوما، الذي انضم لويستهام من تشيلسي في أغسطس 2021، هو الآخر بيانا يعتذر فيه على تصرفاته ويعبر عن ندمه.

وقال :"أود أن اعتذر عن أفعالي. لا توجد أعذار لسلوكي، الذي أندم عليه بشدة".

وأضاف: "أريد أيضا أن أتأسف بشدة لأي شخص مستاء من الفيديو. أود أن أؤكد للجميع أن القطتين بخير وبصحة جيدة".