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الامارات | مصر..محتال ينصب على مواطنين بـ 501 ملايين ويختفي

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متابعة موقع الامارات اليوم 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شهدت محافظة دمياط المصرية خلال الأيام القليلة الماضية ظهور محتال جديد نصب على عدد من المواطنين واستولى على ملايين الجنيهات بزعم توظيفها في تجارة العقارات الوهمية، قبل ان يختفي تماما.

وذكرت وسائل إعلام مصرية أن الشخص المذكور تعثر في نهاية المطاف في سداد الأرباح ورد المبالغ الأصلية، مما دفع بعض الضحايا لتحرير عدة بلاغات رسمية ضده، واتضح من هذه البلاغات أن إجمالي المبالغ التي استولى المحتال عليها تخطت 501 مليون جنيه.

وقال عصام خلف، محامي الضحايا: «أنا وزملائي المحامون رفعنا عدة قضايا لعدد من الضحايا لأن المتهم أوهم ضحاياه بامتلاكه مجموعة من العقارات بمناطق متفرقة.. وبعد فترة قام بتجميع عدد كبير من أموالهم واختفى تماما».

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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