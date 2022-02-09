تدابير لمواجهة آلام الظهر

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-

حذر البروفيسور نيكولاي راينوف من أن الجلوس لمدة طويلة، سواء في وضع منتصب أو وضع مائل، يتسبب في التحميل أحادي الجانب على الظهر، مما يؤدي إلى المعاناة من آلام الظهر، وهو ما ينطبق على موظفي العمل المكتبي بصفة خاصة.

ولتجنب ذلك، أوصى اختصاصي علاج الآلام الألماني بتغيير وضعية الجلوس من وقت إلى آخر، مع مراعاة ممارسة تمارين الإطالة والتمدد بانتظام والحرص على النهوض بين الحين والآخر لتحريك العضلات.

وأضاف راينوف أن الحركة تساعد في مواجهة آلام الظهر وليست الراحة، بخلاف الاعتقاد الشائع؛ حيث تسهم ممارسة النشاط البدني في التخلص من الشد العضلي. ولهذا الغرض يمكن ممارسة السباحة أو المشي على نحو معتدل.

وللوقاية من آلام الظهر، أكد البروفيسور الألماني على أهمية المواظبة على ممارسة التمارين الرياضية، التي تعمل على تقوية عضلات الظهر وعضلات البطن على حد سواء.