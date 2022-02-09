الامارات | السعودية..القبض على 9 مقيمين إثر مشاجرة جماعية .. معركة بين سودانين ومصريين

شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية..القبض على 9 مقيمين إثر مشاجرة جماعية .. معركة بين سودانين ومصريين والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، بأن شرطة المنطقة تمكنت من تحديد هوية أشخاص ظهروا في مقطع فيديو في مشاجرة جماعية عنيفة بأحد المراكز التجارية بمدينة الرياض، وهم 9 مقيمين من الجنسية المصرية والجنسية السودانية.

وكانت كاميرات مراقبة قد وثقت معركة ومشاجرة كبيرة بين عدد من الشباب المصريين والسودانين داخل احد مراكز التسوق ماتسبب بحالة من الخوف والفوضى في المكان العام.

وقال المتحدث باسم الشرطة السعودية: أنه تم سريعا التعرف على هوياتهم ومقار اقامتهم بعد هروبهم من المكان بوقت قصير، تم توقيفهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

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