الامارات | شرطة مكة المكرمة تقبض على رجل هدّد المارة بقطعة حديدية

شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة مكة المكرمة تقبض على رجل هدّد المارة بقطعة حديدية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - صرّح المتحدّث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة بأن دوريات الأمن بمحافظة جدة، قبضت على مقيم من الجنسية التشادية، ظهر في مقطع فيديو يهدد المارة بقطعة حديدية، ووجود بلاغات ضده لتكسيره زجاج عدد من المركبات.

وأوضح بيان للمتحدث أنه تبيّن من إجراءات الاستدلال الأولية أنه بحالة غير طبيعية، وجرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية، وإحالته إلى النيابة العامة.

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