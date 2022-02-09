منها الصودا.. أطعمة ومشروبات يجب غسلها قبل تناولها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - نور جمال

عندما يتعلق الأمر بصحتك فيجب أن تهتم بها بشكل جيد، فكثير لا يقوم بغسل الفواكه والخضروات بشكل صحيح، ما يتسبب في العديد من الأمراض.

وفي التقرير نعرض لكم الأطعمة التي نغسلها بطريقة خاطئة وأحياناً لا نغسلها أيضاً، وذلك نقلاً عن موقع "eatthis".

- المشروبات الغازية

تأتي المشروبات المعلبة في متناول اليد، لكن لا تحاول الشرب من عبوة الصودا دون غسلها أولاً أو مسح الجزء العلوي منها على الأقل، وذلك لأن جميع العلب عادة ما تنقل في شاحنات، وأن الأشخاص في المتاجر يلمسونها دائمًا، لذا فمن الأفضل سكب محتويات العبوة في كوب زجاجي.

-الأرز

يجب غسل جميع أنواع الأرز 3-4 مرات قبل الطهي (خاصة طويل الحبة)، لشأن الأضرار لا تكمن في الغبار، بل في النشا، حيث يتسبب في تكتل حبات الأرز وتلاصقها معا، ما يجعلها تبدو غير صحية، لذا ينصح أيضا بشطف الحبوب النشوية الأخرى مثل الذرة أو حبوب القمح حتى تصبح المياه صافية.

- الخس

جميع الخضروات لذيذة وصحية، ولكن لا تنس غسل الخس كما ينبغي قبل تحضيره، من أجل التخلص من الرمل أو التراب العالق بين الأوراق، عليك فصل الخس بيديك وتركه في الماء البارد النظيف لبضع دقائق، وحين تقوم بإخراجه، ضعه في مصفاة أو على منشفة مطبخ نظيفة واتركيه ليجف.

- التفاح

الفاكهة الصحية الأكثر فائدة هي تلك الطازجة التي لا تخضع لأي معالجة خاصة في المعامل، لكن إذا كنت ترغب في تناول تفاحة في غير موسمها، فعليك غسلها بشكل مختلف، وتظهر بعض الدراسات أنه إذا تم نقع الفاكهة في الماء وبيكربونات الصوديوم لمدة 12 دقيقة، فسيتم التخلص من معظم المواد الكيميائية عنها بالكامل.

- عبوات الحليب ومنتجات الألبان

يوصى بغسل عبوات الحليب والزبادي والمنتجات السائلة الأخرى قبل فتحها، حيث يلامس الآلاف من العملاء هذه العلب ويأخذونها لقراءة المعلومات الموجودة على الملصقات، ثم يعيدونها إلى الرف، وبمجرد أن فتح الزجاجة، يمكن للبكتيريا التي تسللت من أيدي الأشخاص الذين لمسوها مسبقاً الدخول إلى المنتج بسهولة.

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