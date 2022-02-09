الامارات | كورنيش جزيرة المرجان يستضيف مهرجان السعادة 2022

شكرا لقرائتكم خبر عن كورنيش جزيرة المرجان يستضيف مهرجان السعادة 2022 والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تنطلق النسخة الرابعة من مهرجان السعادة 2022، والذي ينظمه مركز رأس الخيمة للمعارض بعد غدٍ ويستمر حتى 15 الجاري، وذلك يومياً من الرابعة عصراً وحتى العاشرة مساء على كورنيش جزيرة المرجان.

واستعرض مدير مركز رأس الخيمة للمعارض محمد حسن السبب، فعاليات المهرجان لهذا العام، والذي يشمل فعاليات عدة وألعاباً ترفيهية وأنشطة وعروضاً ترويجية رائعة، بالإضافة الى مشاركة 10 فرق استعراضية متنوعة من السعودية والهند والفلبين، إضافة إلى عروض شعبية إماراتية، فضلاً عن إطلاق الألعاب النارية التي اشتهرت بها إمارة رأس الخيمة، وتصدرتها في موسوعة غينيس للأرقام القياسية عن فئة أطول سلسلة للألعاب النارية لثلاث سنوات متتالية، حيث ستنطلق الألعاب النارية اليوم الثاني لبدء المهرجان السبت 12 الجاري.

وقال السبب: «تسهيلاً على جمهور المهرجان تم تقسيم منطقة المهرجان وتصنيفها لخمس مناطق هي السعادة، والربيع، والمسرح، والشتاء، وساحة كبيرة تُعرض بها سيارات كلاسيكية لهواة هذا النوع من السيارات، كما يضم المهرجان منطقة للمطاعم تضم نحو أكثر من 15 مطعماً».

وأضاف: «حرصت اللجنة العليا المنظمة للمهرجان على اتخاذ كل الترتيبات والتجهيزات اللازمة لإنجاح الفعاليات، واستقبال الجمهور بالورود والهدايا، والحرص على خروج المهرجان بالشكل المتميز الذي يلبي طموحات الزوار والجمهور الكبير الذي يحرص على حضور المهرجان ومتابعة فعالياته الشيقة والمتميزة».

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