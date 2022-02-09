الامارات | فيلم «خورفكان» على أبرز منصات عرض الأفلام العالمية

شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم «خورفكان» على أبرز منصات عرض الأفلام العالمية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون في خطوة تعكس النهضة التي تشهدها صناعة السينما في الإمارات، وتجسد مكانة الشارقة على خارطة المدن العالمية في الصناعات الإبداعية، تعاقدها مع واحدة من كبرى الشركات العالمية في توزيع الأفلام، لعرض فيلم «خورفكان» المستوحى من كتاب «مقاومة خورفكان للغزو البرتغالي سبتمبر 1507» لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، على عدد من المنصات العالمية الرائدة من أبرزها: مايكروسوفت، وأمازون، وغوغل بلاي، وأبل ستور، وسكاي ستور، وتشيلي، ليكون متاحاً للجمهور في كل أنحاء العالم عدا بلدان الشرق الأوسط.

وتسعى هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون من خلال تعاقدها إلى إبراز تاريخ الإمارة ومقاومتها للاحتلال البرتغالي، وتضحيات أبناء مدينة خورفكان في واحدة من أدق المراحل في تاريخ الإمارة، حيث حظي الفيلم بإقبال كبير من قبل دور العرض المحلية والعربية، منذ انطلاقته عام 2020، وترجم لعدد من اللغات العالمية كالإنجليزية والإسبانية والبرتغالية، وشارك في بطولته عدد من نجوم التمثيل العرب والإماراتيين، وفريق عمل فني عالمي متخصص في إنتاج الأفلام التاريخية.

كما تتطلع الهيئة إلى توسيع نطاق إنتاجاتها لتكون متاحة على أبرز منصات العرض العالمية، لاطلاع المشاهدين من أنحاء العالم كافة على تجربة الشارقة في صناعة السينما التي أنتجت بمستويات عالمية مثل هذا الفيلم التاريخي الرائد، الذي يجمع بين التوثيق الدقيق المستند إلى المنهج البحثي التاريخي العلمي الذي اتبعه صاحب السمو حاكم الشارقة في تأليفه، والإبداع المرئي الذي استخدمت فيه أحدث التقنيات والمهارات السينمائية المشهود لها بالريادة.

وأكد مدير عام هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون محمد حسن خلف، أن عملاً إبداعياً بحجم فيلم «خورفكان» يستحق أن يكون نموذجاً لصناعة السينما الإماراتية والعربية، فهو فيلم يستند إلى حقائق تاريخية انفرد في تدقيقها وتوثيقها صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، فكان ذلك أهم عوامل نجاح الفيلم وخروجه بالصورة المطابقة للواقع وكأن الزمن يدور بأهله ويعود إلى تلك الحقبة من تاريخ مدينة خورفكان، التي قاومت الاستعمار واستعادت أمنها واستقرارها على الرغم من قلة العتاد والعدة.

وأضاف: «يجسد تقديم وعرض الفيلم في المنصات العالمية، رؤية صاحب السمو حاكم الشارقة، في التعريف بالصورة الحقيقية للثقافة العربية، وجذورها التاريخية، وحجم مساهمتها اليوم في الصناعات الإبداعية، ومن هنا فإن هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون تسعى إلى استثمار التقنيات والوسائل الحديثة كافة لخدمة إنتاجاتها وإبراز الإبداعات السينمائية والتلفزيونية التي تم إنتاجها في الإمارات أمام العالم، ولا سيما تلك الأعمال التي تسرد التاريخ الإماراتي وتبرز كنوز الثقافة والطبيعة الإماراتية».

تدور أحداث الفيلم، الذي جاء من تأليف صاحب السمو حاكم الشارقة، في قالب تاريخي حول اﻷحداث التي جرت في عام 1507، من حيث مقاومة خورفكان للاحتلال البرتغالي بقيادة الجنرال أفونسو دي البوكيرك مع أسطوله البحري، ويأتي من ﺇﺧﺮاﺝ: موريس سويني وبين مول، ويضم في طاقم العمل الممثل السوري الكبير رشيد عساف، وقيس شيخ نجيب، وقاسم ملحو، والممثل القدير أحمد الجسمي، ومحمد العامري، ومنصور الفيلي.

• أحداث الفيلم تدور في قالب تاريخي حول أحداث عام 1507، من حيث مقاومة خورفكان للاحتلال البرتغالي.

• الفيلم يعرض على منصات أمازون وغوغل بلاي وأبل ستور وسكاي ستور.

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