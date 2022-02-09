الامارات | تذكارات لفرقة «بيتلز» تباع بأكثر من 158 ألف دولار

شكرا لقرائتكم خبر عن تذكارات لفرقة «بيتلز» تباع بأكثر من 158 ألف دولار والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حقق مزاد عُرضت فيه تذكارات لفرقة «بيتلز» على شكل «NFT» (رموز غير قابلة للاستبدال)، وهي تكنولوجيا للتوثيق الرقمي، نظّمه جوليان لينون في لوس أنجليس أكثر من 158 ألف دولار، على ما أعلنت دار «جوليانز أوكشنز» للمزادات.

وشملت أبرز القطع التي طرحها للبيع ابن جون لينون، في مزاد نظّمته الدار، نسخة «NFT» من ملاحظات مكتوبة بخط اليد لأغنية «هاي جود» بيعت بـ76800 دولار. وألّف أغنية الـ«بيتلز» التي كانت معنونة بالأصل «هاي جول» بول ماكارتني في العام 1968 لمواساة جوليان لينون الذي كان يمرّ بأوقات صعبة بعد انفصال والده جون عن والدته سينتيا. وتظهر الملاحظات بنسخة «NFT» على شكل رسوم متحركة إذ تُكتَب الكلمات تدريجياً على الصفحة يرافقها تعليق بصوت جوليان لينون وهو يشرحها في سياقها التاريخي والعاطفي..

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