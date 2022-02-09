الامارات | 230 مليون دولار تعويضاً لناجين من إطلاق نار في تكساس

شكرا لقرائتكم خبر عن 230 مليون دولار تعويضاً لناجين من إطلاق نار في تكساس والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أمر قاضٍ فيدرالي في الولايات المتحدة سلاح الجو الأميركي بدفع أكثر من 230 مليون دولار تعويضات للناجين وأقارب ضحايا حادث إطلاق نار في تكساس عام 2017 لعدم الإبلاغ عن السجل الجنائي لمنفذ الهجوم. وقتل 26 شخصاً وأصيب 22 آخرون عندما فتح «ديفين باتريك كيلي» النار على كنيسة في ساذرلاند سبرينغز في تكساس في نوفمبر 2017، في أسوأ حادث إطلاق نار في تاريخ الولاية.

وكان لكيلي، وهو مجرم مدان، سوابق عنف منزلي ويعاني مشكلات في الصحة العقلية. وقد عثر عليه ميتاً بعد المأساة، وأقامت عائلات الضحايا والناجين دعوى قضائية على الحكومة الأميركية، قائلة إنه كان بإمكانها منع مطلق النار من حيازة أسلحة نارية.

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