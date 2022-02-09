الامارات | فتاة تختطف رجلاً سورياً وتطلب فدية 100 مليون ليرة !

شكرا لقرائتكم خبر عن فتاة تختطف رجلاً سورياً وتطلب فدية 100 مليون ليرة ! والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت وزارة الداخلية السورية تحرير رجل مخطوف في مدينة حماة، بعد القبض على مشتبه بها وهي فتاة من حمص كانت تشترك في الخطف، وقالت الوزارة إن الخاطفين كانوا يطلبون 100 مليون ليرة (نحو 28 ألف دولار) فدية.

ونقلت "آر تي عربية" عن بيان للوزارة القول إن فرع الأمن الجنائي في حماة تلقى ادعاء من والد المخطوف الذي أبلغ الفرع أن رسالة وصلته من رقم ولده (زكريا، ع)، عبر "واتسآب"، وأن الرسالة تخبره بأن عليه أن يدفع 100 مليون ليرة مقابل تحرير ابنه المخطوف.

وأضافت الوزارة أنه من خلال التحري والتحقيق تم الاشتباه بفتاة تدعى (ميساء، ع) من حمص، وقام الفرع باستدراج الفتاة إلى حماة، وألقى القبض عليها، وضبط معها مبلغ 1200 دولار مزور، كما تم القبض على شخصين آخرين، كانت مهمتهما استلام الفدية.

واعترفت الفتاة أنها اشتركت مع شخص بعملية خطف زكريا، واحتجازه في بلدة حدودية في محافظة حمص.

وأوضح بيان الوزارة أنه عبر التعاون مع الأهالي تم تحرير المخطوف، وأن البحث مستمر عن متهم آخر هارب.

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