الامارات | إنجاز كبير في مكافحة سرطان البنكرياس .. علماء يقتربون من علاج المرض الفتاك

شكرا لقرائتكم خبر عن إنجاز كبير في مكافحة سرطان البنكرياس .. علماء يقتربون من علاج المرض الفتاك والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حقق علماء إنجاز كبير في مكافحة سرطان البنكرياس من خلال تطوير علاج يمكن أن يحسن بشكل كبير معدلات البقاء على قيد الحياة، ودمج العلماء من معهد أبحاث السرطان في لندن علاجين مستخدمين بالفعل في المستشفيات كجزء من أبحاثهم، كما اختبروهما على الفئران.

وبحسب "آر تي عربية" يتمثل أحد العلاجات في العلاج المناعي الذي يتضمن عقارا يعمل على تنشيط الجهاز المناعي لمحاربة السرطان. و يمنع الدواء البروتين الذي يوقف الجهاز المناعي عن مهاجمة الخلايا السرطانية وقد حقق نجاحا كبيرا ضد بعض أنواع السرطان، لكن أورام سرطان البنكرياس لها طبقة خارجية سميكة تمنع الدواء من اختراق الحاجز.

أما العلاج الثاني فهو بالموجات فوق الصوتية المركزة عالية الكثافة (HIFU) التي تفجر الورم بنبضات من الموجات الصوتية. وينتج عن هذا فقاعات صغيرة في الخلايا ترتد بقوة، ويحدث ثقوبا في الحاجز الواقي ما يسمح للدواء بالعمل بفعالية.

وعاشت الفئران المصابة بأورام البنكرياس التي أعطيت العلاج المركب، 25% أطول من تلك التي أعطيت العلاج بالموجات فوق الصوتية المركزة عالية الكثافة (HIFU) فقط، و35% أطول من تلك التي أعطيت العقار الذي ينشط الجهاز المناعي فقط. كما أنهم عاشوا أطول بنسبة 40% من أولئك الذين لم يعالجوا على الإطلاق.

وقال الدكتور بيتروس موراتيديس، المشارك في الدراسة، إن مثل هذا العلاج يمكن أن يضيف عدة أشهر إضافية من الحياة لدى البشر. لكن الفئران أعطيت علاجا واحدا فقط، ويأمل العلماء أن العلاج "اثنان في واحد" يمكن أن يعالج سرطان البنكرياس إذا تم إعطاؤه في شكل دورة طويلة.

وأوضح أنه إذا نجحت التجارب البشرية، يمكن استخدام العلاجات على نطاق واسع في غضون خمس سنوات.

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