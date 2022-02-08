دلتا وأوميكرون.. ماذا تقول الدراسات عن المرحلة التالية لمتحورات كورونا؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

لا أحد يستطيع التنبؤ بما سيفعله فيروس كورونا في الفترة المقبلة، في ظل الفوضى التي ألحقها بالبشرية منذ عام 2020، نظرًا لكونه أحد أكبر الأوبئة في تاريخ البشرية، لا يزال كوفيد-19، يصيب ملايين الأشخاص في جميع أنحاء العالم بمتغيراته الجديدة.

وفقًا لبحث المركز الأمريكي لمعلومات التكنولوجيا الحيوية، وهو جزء من مكتبة الولايات المتحدة الوطنية للطب NCBI، فإن جائحة COVID-19 هو ثالث تفشي مسجل لفيروس كورونا، مع متلازمة التنفس الحاد المفاجئ لعام 2002 (SARS أو SARS-CoV-1 أو SARS-CoV) ومتلازمة الشرق الأوسط التنفسية لعام 2012 (MERS أو MERS-CoV) الأوبئة التي سبقته.

متغيرات فيروس كورونا

تتغير الفيروسات بمرور الوقت، في حين أن معظمها لا تغير خصائصها، فإن الخصائص المهمة المرتبطة بشدة وأداء اللقاحات والأدوية العلاجية وأدوات التشخيص في كثير من الحالات الأخرى تتغير بشكل جذري، ما يشكل تهديدًا للبشرية.

هذه هي الطريقة التي تتشكل بها المتغيرات

اعتمادًا على مخاطرها على الصحة العامة، تصنف منظمة الصحة العالمية (WHO) فيروسات كورونا إما على أنها متغيرات مثيرة للقلق أو متغيرات ذات أهمية.

المتغيرات المثيرة للقلق لها تأثير ضار على الأشخاص المصابين، وزادت هذه المتغيرات من قابلية الانتقال.

متغيرات فيروس كورونا المثيرة للقلق

حتى الآن، تم تصنيف 5 أنواع مختلفة من فيروس كورونا على أنها متغيرات مثيرة للقلق:

ألفا وبيتا وجاما ودلتا وأوميكرون.

تم العثور على متغير Alpha ، B.1.1.7 ، لأول مرة في المملكة المتحدة في سبتمبر 2020 ، وفقًا لمنظمة الصحة العالمية.

تم العثور على متغير Beta ، B.1.351 ، في جنوب إفريقيا في مايو 2020.

تم العثور على البديل التالي عالي الانتقال، Gamma ، P.1 ، في البرازيل في نوفمبر 2020.

تشترك هذه "المتغيرات الثلاثة المثيرة للقلق" في بعض الطفرات، لا سيما في المناطق الرئيسية من البروتين الشائك المشارك في التعرف على مستقبلات ACE2 للخلية المضيفة التي يستخدمها الفيروس لدخول الخلايا.

كما أنها تحمل طفرات مماثلة لتلك التي تم رصدها في السارس- CoV-2 ، في الأشخاص الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة والذين استمرت إصابتهم بالعدوى لأشهر"، وفقًا لمقال نشر في مجلة Nature.

تم التعرف على المتغير الرابع، دلتا، B.1.617.2 ، أو سوبر ألفا، كما يسميه الباحثون، في الهند في أكتوبر 2020، ويقول علماء الأوبئة إنه كان أكثر قابلية للانتقال بنسبة 60٪ من متغير ألفا.

"بالمقارنة مع المتغيرات الأخرى، بما في ذلك ألفا، تتكاثر دلتا بشكل أسرع ومستويات أعلى في الشعب الهوائية للأفراد المصابين، مما قد يفوق الاستجابات المناعية الأولية ضد الفيروس"، كما تقول الدراسة.

تم تتبع متغير أوميكرون، B.1.1.529 ، في نوفمبر 2021، بالمقارنة مع المتغيرات الأخرى، يحتوي أوميكرون على المزيد من الطفرات، في السنبلة التي تتعرف على الخلايا المضيفة، وبالتالي تمثل قابلية انتقالها.

بينما متغيرات الفيروس التاجي التي تعتبر متغيرات مهمة وفقًا لمنظمة الصحة العالمية هي Lambda و Mu.

ماذا تقول الدراسات البحثية عن المرحلة التالية؟

يقول مقال في مجلة Nature ، نقلاً عن عالم الأحياء التطوري جيسي بلوم، إن المتحور الجديد لن يتم استئصاله، بل سيصبح مستوطنا في البشر.

حول الطفرة العدوانية للفيروس، وبالنظر إلى شدة الأوميكرون الخفيفة، أخبر أندرو رامباوت، عالم الأحياء التطورية بجامعة إدنبرة، المملكة المتحدة، مجلة Nature ، أن يكون المتغير التالي أكثر اعتدالًا "أمر لن يحدث"، فالواقع أكثر تعقيدًا بكثير، ما يعني أن المتغير القادم سيكون أخطر".

وتدعو منظمة الصحة العالمية إلى اتباع الإجراءات الاحترازية لـ كوفيد من أجل وقف انتقال العدوى من المتغيرات الحالية والمستقبلية.

تقول ماريا فان كيركوف، خبيرة منظمة الصحة العالمية، "لن يكون أوميكرون هو المتغير الأخير، وإمكانية ظهور متغيرات مثيرة للقلق في المستقبل أمر متوقع، والمزيد من المتغيرات التي تظهر، لا نفهم ما هي تلك قد تكون خصائص هذه المتغيرات. "

"بالتأكيد، ستكون أكثر قابلية للانتقال لأنها ستحتاج إلى تجاوز المتغيرات التي يتم تداولها حاليًا، يمكن أن تصبح أكثر أو أقل حدة، ولكن يمكن أن يكون لها أيضًا خصائص الهروب المناعي، لذلك نريد تقليل مخاطر ظهور المتغيرات في المستقبل مثيرة للقلق"، كما تضيف خبير منظمة الصحة العالمية.