الامارات | السجن المشدد 3 سنوات لشريك مودة الأدهم وحنين حسام

شكرا لقرائتكم خبر عن السجن المشدد 3 سنوات لشريك مودة الأدهم وحنين حسام والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قضت محكمة جنايات شمال القاهرة، اليوم، بمعاقبة شريك فتاتي "التيك توك" مودة الأدهم وحنين حسام وآخرين، على خلفية اتهامهم بالتزوير في محرر رسمي، بالسجن المشدد 3 سنوات وغرامة مالية قدرها 10 آلاف جنيه.

وقالت صحيفة "الوطن" المصرية إن التحقيقات التي باشرتها النيابة العامة المصرية في القضية، توصلت إلى قيام المتهم بارتكاب جريمة الاتجار بالبشر بتعامله مع أشخاص طبيعيين وهنَّ فتيات استخدمتهنَّ في أعمال منافية لمبادئ وقيم المجتمع المصري؛ للحصول من ورائها على منافع مادية؛ استغلالا لحالة الضعف الاقتصادي وحاجة المجني عليهنَّ للمال، والوعد بإعطائهنَّ مبالغ مالية.

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