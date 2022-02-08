"مادة وراثية السبب".. لماذا تشبه أعراض أوميكرون نزلات البرد؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - نور جمال

سابقاً كانت هناك اختلافات في العلامات التي تفرق بين كورونا ونزلات البرد، ولكن تغيّر الأمر وأصبحت الأعراض تشبه إلى حد كبير نزلات البرد مع المتحور الجديد أوميكرون.

الأمر تسبب في صعوبة التفرقة بين الإصابة بالفيروس ونزلة البرد، وتساءل العديد عن السبب وراء هذا الشبه، وهو ما نعرضه لكم، نقلاً عن موقع "timesofindia".

لماذا يؤدي أميكرون إلى أعراض شبيهة بنزلات البرد؟

أوميكرون هو نسخة متحولة من السلالة الأصلية لفيروس كورونا بسبب العوامل البيئية وعوامل أخرى.

وتشير الأبحاث إلى أنه خلال مسار الطفرة، حصل المتغير الجديد على مقتطف من مادة وراثية من نزلات البرد، وهذا يعني أنه يحتوي على رمز وراثي من نزلات البرد بداخله، لهذا السبب فإنه يؤدي إلى أعراض مشابهة لنزلات البرد.

ووفقًا لتقرير نُشر في رويترز، فإن وجود القليل من التركيب الجيني لنزلات البرد هو ما يجعل أوميكرون أكثر قابلية للانتقال، والذي يسبب أعراضًا خفيفة.

وكشفت دراسة حديثة أن أوميكرون يؤدي إلى أعراض شبيهة بالبرد الخفيف، ما يجعل من الصعب اكتشافه خاصة في الشتاء، وقال الباحثون في الدراسة إنه بالمقارنة مع المتغير السابق لكورونا، فإن أعراض أوميكرون التي تشبه إلى حد كبير نزلات البرد هي:

- سيلان الأنف.

- الصداع.

- التعب.

- التهاب الحلق.

وهي أربع علامات شائعة، وهناك بعض الأعراض العرضية مثل، القشعريرة والحمى، وفقدان حاسة الشم والذوق.

ما الفرق بين كورونا ونزلات البرد؟

على الرغم من تشابه الأعراض، إلا أن الحالتين الصحيتين ليسا متماثلتين، كلاهما ناتج عن فيروسات مختلفة، في حين أن نزلات البرد ناتجة عن فيروسات الأنف، فإن كوفيد 19 ناتج عن SARS-CoV-2، وهو فيروس كورونا ظهر لأول مرة في عام 2019، يختلف الفيروسان وراثيًا عن بعضهما البعض من نواح كثيرة.

هل أوميكرون أكثر خطورة من نزلات البرد؟

بصرف النظر عن الأسباب الجذرية، فإن نزلات البرد وفيروس كورونا لهما مستويات مختلفة من الشدة.

عدوى كورونا أشد بكثير من نزلات البرد ويمكن أن تؤدي إلى دخول المستشفى وحتى آثارها الجانبية طويلة المدى، وهذا ليس هو الحال في نزلات البرد.

عادةً ما يتعافى الأشخاص الذين يعانون من نزلات البرد منه في غضون 7 إلى 10 أيام، ولكن في حالة الإصابة بكورونا، قد تستمر الأعراض لعدة أشهر، وفي بعض الحالات يمكن أن يؤدي إلى الوفاة.

على الرغم من أن متغير أوميكرون يؤدي إلى أعراض نزلة برد خفيفة، فلا يجب الاستخفاف به، يؤدي فيروس كورونا إلى عدوى أكثر شدة من تلك التي يسببها البرد ويصيب عدة أعضاء في وقت واحد، وقد يؤدي الإهمال أو التأخير في العلاج إلى الوفاة، لذا، احصل على التطعيم، وارتد قناعك طوال الوقت واتبع كل إجراءات السلامة للبقاء في أمان.

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