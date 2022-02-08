"أندرتون" محمد أبو جبل يثير إعجاب الفتيات.. فما هو وكيف يتم تحديده؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت – نور جمال

تألق حارس مرمى المنتخب المصري محمد أبو جبل خلال بطولة كأس الأمم الأفريقية، ما جعله يحظى باهتمام كثيرين على مواقع التواصل الاجتماعي وتصدر محرك البحث جوجل.

وبعيدا عن المستطيل الأخضر، فكان للفتيات اهتمام من نوع آخر عبر جروباتهن على "فيسبوك"، ولعل ما خطف أنظارهن هو اختياره للون التيشرت المناسب لـ"أندرتون" بشرته.

ومن بين تعليقات الفتيات على الصور المتداولة لأبو جبل: "حد لاحظ يا بنات أن اللون التركواز لايق على الأندرتون لأبو جبل أكتر"، "أبو جبل طلع متجوز يا بنات"، "أحلى أبو جبل"، "أنت بتعمل عظمة".

ما هو الأندرتون؟

الأندرتون ليس لون الجلد إنّما هو الصبغة الداخلية، أو بمعنى آخر هو الصبغة الخفية غير المرئية التي تحدّد لون الجلد، فلون الجلد ظاهر للكل، ويمكن أن يتغير ويتبدّل بحسب عوامل عدة، أمّا الأندرتون فهو أحد الخصائص الجينية التي يتمتع بها كلّ فرد، ويتم تحديده عن طريق لون العروق.

وعادة ما يهتم به الفتيات في المساعدة على اختيار لون كريم الأساس، وصبغة الشعر، وألوان الملابس والمجوهرات، بحيث تكون ألوانها متوافقة مع الأندرتون، وبالتالي تبرز لون البشرة بشكل ملفت وجيد.

ولا يقتصر على النساء فقط أنما يسري أيضاً على الرجال، عن طريق تحديد ما يناسب بشرتهم من ألوان في الملابس.

كيفية تحديده البشرة؟

- الاندرتون البارد: يعني أن الجلد يحتوي بشكل رئيسي على صبغة زهرية، بنفسجية، وزرقاء، ويتميز أصحاب هذا النوع بسرعة احمرار بشرتهم نتيجة تعرضهم للشمس.

- الأندرتون الدافئ: يعني أن لون الجلد يحتوي بشكل رئيسي على صبغة صفراء، ذهبية، زيتونية، ويتمتع أصحاب هذا النوع بأنّ بشرتهم لا تحترق من الشمس بسرعة، ولكنّها تتعرض للاسمرار بسرعة.

- الأندرتون المحايد: يعني أنّ الجلد يحتوي على صبغات باردة ودافئة في نفس الوقت، إذ يملكون عروقًا خليطاً من الأزرق والأصفر.

ونجح أبو جبل في التصدي لضربة ترجيح أمام السنغال، وضربتين أمام الكاميرون، وضربة ترجيحية أمام كوت ديفوار، بالإضافة للتصدي لضربة جزاء أمام ساديو ماني نجم الزمالك خلال المباراة.

وخسر المنتخب المصري المباراة النهائية للمرة الثالثة في تاريخه، فيما توج المنتخب السنغال باللقب للمرة الأولى في التاريخ.

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