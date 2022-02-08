4 أعراض أقل شهرة لـ أوميكرون.. قد تصيبك دون أن تدري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هند خليفة

بعد أن أثبت متغير أوميكرون من كورونا نفسه على أنه المتحور المهيمن في البلاد، أعاد تعريف قائمة أعراض كورونا.

وتم تصنيف أوميكرون على أنه أكثر السلالات قابلية للانتقال مقارنة بسابقاتها، وشهدت البلاد ارتفاعات قياسية في الحالات منذ ظهور المتحور الجديد، لكن يمكن أن تساعد القدرة على تحديد علامات التحذير والعزل على وقف الانتشار.

وكشفت تقارير عن 5 أعراض أقل شهرة يبدو أنها في حالة "ارتفاع" بين المصابين بأوميكرون، فيما يلي العلامات التحذيرية التي قد تشير إلى الإصابة، وفقًا لموقع express.

يتميز متغير أوميكرون بالتسبب في أعراض مختلفة عن الأعراض الثلاثة التقليدية، كان الأشخاص الذين ثبتت إصابتهم بالمتغير الذي نشأ في جنوب إفريقيا قد أبلغوا ذاتيًا عن الأعراض على تطبيق "زوي كوفيد"، الذي يُستخدم لمراقبة أعراض فيروس كورونا للمساعدة في تتبع انتشاره.

وبناءً على هذه التقارير، عانى نصف المرضى فقط من الحمى والسعال أو الفقد أو تغير في حاسة التذوق والشم، ويبدو أن الأعراض الأخرى، بما في ذلك تلك التي تستهدف المعدة، منتشرة بنفس القدر.

ومؤخرًا شهدت "ارتفاعًا حديثًا" في المرضى الذين يعانون من مشاكل الجهاز الهضمي، فاستنادًا إلى ملايين التقارير، حدد تطبيق "زوي كوفيد" علامات على المعدة كأعراض لـ كورونا، ويمكن أن تشمل هذه العلامات:

- الإسهال

- آلام المعدة

- الشعور بالغثيان

- فقدان الشهية

وأضاف البحث: "لقد رصدنا مؤخرًا زيادة حادة في عدد الأشخاص الذين يبلغون عن أعراض الجهاز الهضمي في التطبيق من منتصف ديسمبر 2021 حتى يناير 2022، وهذا يتبع تقريبًا نفس النمط الذي رأيناه خلال موجة الشتاء قبل عام."

كانت أعراض المعدة شائعة في السلالات السابقة للفيروس، بما في ذلك ألفا ودلتا، وعلى الرغم من ارتباط أوميكرون بأعراض مثل هذه أيضًا، إلا أن المعدلات لا تبدو أكثر أهمية مقارنة بالسلالات الأخرى، وفقًا لتقارير البحث.

يوضح تطبيق "زوي كوفيد" أن سبب الارتفاع الأخير قد يكون أيضًا بسبب خلل في البطن، وعندما يتعلق الأمر بـكوفيد، يشير البحث إلى أن هذه الأعراض تميل إلى التجمع معً، مما يميز نوعًا مميزًا من الفيروس.

النوع الذي يتميز بمشاكل في المعدة يسمى الجهاز الهضمي ويمكن أن يشمل: الصداع وفقدان الرائحة وفقدان الشهية والإسهال والتهاب الحلق وآلام الصدر.

على الرغم من أن مشاكل المعدة قد تشير إلى عدوى فيروسية، إلا أن هذه ليست أعراض أوميكرون الوحيدة، فبناءً على التقارير الواردة من جنوب إفريقيا والمرضى الذين قاوموا الإجهاد، يمكن أن تشمل الأعراض أيضًا:

- سيلان الأنف

- صداع الرأس

- الإعياء

- العطس

- حكة الحلق

- وجع عضلي

- تعرق ليلي.

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