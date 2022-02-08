وقت ظهور أعراض أوميكرون عليك.. وكيفية التمييز بينه والإنفلونزا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هند خليفة

يستمر متغير أوميكرون في الانتشار بسرعة وفي أقل من 3 أشهر، أصاب ملايين الأشخاص، فبحسب منظمة الصحة العالمية، منذ أن تم التعرف عليه لأول مرة قبل 10 أسابيع، تم الإبلاغ عن ما يقرب من 90 مليون حالة وبدأنا في رؤية زيادة مقلقة للغاية في الوفيات، في معظم مناطق العالم.

وتختلف أعراض "أوميكرون" عن بقية سلالات الفيروس، في حين تتشابه مع أعراض نزلات البرد المعتادة في الشتاء.

وفي الإطار أوضح الدكتور إريك سيو بينيا، مدير الصحة العالمية في نورثويل هيلث في نيويورك، متى تبدأ أعراض أوميكرون وكيفية التمييز بين الفيروس والإنفلونزا، وفقًا لموقع eatthis.

- أول علامات أوميكرون

يقول الدكتور إريك سيو بينيا، إن العلامات الأولى تميل إلى الاحتقان وأعراض أخرى لعدوى الجهاز التنفسي العلوي.

- أعراض أخرى

تنص مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها على أن الأشخاص المصابين بـ كوفيد لديهم مجموعة واسعة من الأعراض المبلغ عنها، وتتراوح من الأعراض الخفيفة إلى المرض الشديد.

قد تظهر الأعراض بعد يومين إلى 14 يومًا من التعرض للفيروس، ويمكن أن يعاني أي شخص من أعراض خفيفة إلى أعراض شديدة، وهي:

-حمى أو قشعريرة

-سعال

-ضيق في التنفس أو صعوبة في التنفس

-إعياء

-آلام في العضلات أو الجسم

-صداع الرأس

-فقدان في حاسة التذوق أو الشم

-التهاب الحلق

-احتقان أو سيلان الأنف

-الغثيان أو القيء

-إسهال

مدى سرعة التعرض للإصابة بـ أوميكرون

يقول الدكتور إريك سيو بينيا، إن أوميكرون لا يعتبر أكثر عدوى من كوفيد الأصلي أو دلتا، ولكن الأشخاص الذين أصيبوا به عادة ما تظهر عليهم الأعراض بشكل أسرع، لافتًا إلى أنها عادة ما تظهر من يوم إلى يومين.

لماذا أوميكرون أقل شدة من ألفا ودلتا؟

يعد أوميكرون أقل حدة في أعراضه من كوفيد الأصلي ومتغيراته السابقة، على الأرجح لأن الكثير من الطفرات التي تجعله أكثر عدوى تبدو مشابهة للطفرات في فيروسات كورونا التي تسبب نزلات البرد، وهذا على الأرجح يجعله أكثر عدوى ولكنه أقل حدة.

الفرق بين أوميكرون والإنفلونزا

وتعد الطريقة الوحيدة لمعرفة ذلك هي الخضوع للاختبار، لأن الأعراض متشابهة إلى حد كبير.