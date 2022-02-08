حذفت صور زفافهما.. من هي سمارة يحيى زوجة حارس المنتخب محمد أبو جبل؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - نور جمال.

تصدرت الأميرة سمارة يحيى زوجة محمد أبو جبل حارس مرمى المنتخب المصري، مؤشر البحث "جوجل"، وتريند مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن حذفت صور زفافهما من صفحتها على "إنستجرام".

كان أبو جبل ألغى متابعته لحساب زوجته وحذف صورهما من حسابه على "إنستجرام" بدورها قامت سمارة بخطوة مماثلة، وكتبت منشورا قالت فيه: "كلما استشعرت جمال الحياة بداخلك، انعكس هذا الجمال على حياتك وأصبحت أجمل".

وفي التقرير نستعرض أبرز المعلومات عن سمارة يحيى زوجة حارس مرمى المنتخب المصري محمد أبو جبل.

- ولدت سمارة في مدينة بومرداس في شمال الجزائر.

- يبلغ عمرها 28 عاما.

- حصلت "سمارة" على ليسانس في التسويق وأكملت دراساتها العليا في الولايات المتحدة في مجال الاتصالات.

- درست اللغة اﻹنجليزية في بريطانيا لمدة عام.

- تسعى لعمل مشاريع تخدم الإنسانية، ولديها عدد من المشاريع الخاصة بالأيتام، وذوي الاحتياجات الخاصة.

- تحب التصوير والفن ودائمًا ما تحرص على رشاقتها وتلعب الرياضة.

- تركز حاليًّا على عملها كموديل في مجال الموضة بعد فوزها في مسابقات ملكات الجمال.

- دخلت عالم الموضة بترشيح من شقيقتها.

- في العام الماضي تم سحب لقب ملكة جمال العرب منها لعام 2019 وذهب إلى وصيفتها فريال حمامة.

-مثلت سمارة يحيى بومرداس في المسابقة التي أقيمت بمصر، واستطاعت أن تقتنص اللقب.

- هي تحب الرياضة وتهتم بها ومن هنا تعرفت على زوجها محمد أبو جبل حارس مرمى نادي الزمالك ونشأت بينهما قصة حب توجت بالزواج.

وفي إبريل من العام 2021، احتفل محمد أبو جبل الذي نال شهرة واسعة بعد تألقه في بطولة كأس الأمم الإفريقية في الكاميرون، بعقد قرانه على سمارة يحيي ملكة جمال الجزائر.

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